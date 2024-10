José Gato Briceño: Pasos firmes. Expectativas y realidades

Posteado en: Opinión

La situación actual de Venezuela es un recordatorio de los peligros del comunismo y su capacidad para socavar la democracia y los derechos humanos. Apoyar a quienes buscamos reponer la democracia robada no debe ser visto como un acto de empatía o solidaridad superficial, sino como un apoyo basado en la sensatez, la seguridad internacional, en el que los países se vean reflejados en una barbarie como la que nosotros los venezolanos vivimos, para que no les pase y empujar para sacar a la dictadura del poder usurpado.

Por esa escasez de respaldo, que a mi parecer en algunos casos es complicidad, en estos momentos en los que se tienen pruebas del fraude electoral, en los que algunos gobiernos no quieren ver la verdad, sino hacerse los locos, se siente crecer la incertidumbre y la desesperanza, por lo que es crucial abordar la realidad venezolana con transparencia y honestidad.

El llamado que le hago a esos países indiferentes, a los cómplices ni vale la pena dirigirles la palabra, es que llegó la hora de reflexionar sobre el futuro de Venezuela y la región, considerando la ya comprobada infiltración del comunismo en América y su impacto en la lucha por la democracia y la libertad

Por lo tanto es necesario hablarle al pueblo venezolano con la mayor transparencia posible, ya que en estos momentos aciagos y de desaliento, así se requiere.

El artículo 231 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: ” El candidato elegido o candidata elegida, tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

A dos meses y 21 días del 10 de enero, veo con mucha preocupación que algunos dirigentes de la oposición, están afirmando como un hecho que el Presidente electo, Edmundo González Urrutia, se juramentará en dicha fecha, ojalá así sea con la ayuda de Dios y yo esté equivocado.

Basado en las informaciones que se están manejando, la juramentación de Edmundo González Urrutia en esa fecha está en entredicho, no se han cumplido algunas circunstancias del plan previsto, otras han cambiado y es necesario que todos los venezolanos redimensionemos la expectativa sobre esos hechos en el corto plazo.

No podemos olvidar que Venezuela está secuestrada por una organización narcocriminal internacional y la única forma de lograr su libertad es por la fuerza, bien sea por factores internos o algunos externos.

No nos puede desanimar por ninguna circunstancia que el cucuteño, extranjero, solicitado por la justicia internacional por narcotrafico y con una recompensa por su captura, el capo, Nicolás Maduro se juramente el 10 de enero en la Asamblea Nacional, lo que le seguirá otorgando ilegítimidad de origen y la continuidad de la usurpación sistemática con la que ejerce el gobierno.

Lamentablemente la salida es una sola y ellos escogieron salir del poder de forma violenta o con los pies hacia adelante, cuando se robaron las elecciones el pasado 28 de julio de la forma más descarada y depravada, no importandoles nada ni nadie, así actúan los malandros, criminales, narcoterroristas.

Desde la cárcel del exilio me pregunto, mientras tanto ¿Cómo queda la soberanía popular que reside en el pueblo el pasado 28 de julio?, es una pregunta que debe quedar en la conciencia de quienes nos dieron la espalda, nosotros seguiremos enfrentandolos, este paso gigante hacia nuestra libertad no se ha perdido, los ha desnudado una vez más, no paremos, no desistamos, sigamos golpeandolos, yo lo hago sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

