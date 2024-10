“Daría todo por un último abrazo”: El desconsuelo de Zayn Malik tras la muerte de Liam Payne

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Zayn Malik se expresó en sus redes sociales tras la muerte de Liam Payne, quien perdió la vida este miércoles por la tarde tras caer del balcón de su habitación en el tercer piso del Hotel CasaSur, en Palermo, Buenos Aires, Argentina.

“Te amo, hermano”, escribió en un posteo junto a una foto retro en la que se los puede ver abrazados. Además, compartió un extenso texto.

“Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida”, comenzó.

Acto seguido, recordó algunos de los momentos en las giras. “Cuando extrañaba mi hogar a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, era testarudo, obstinado y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso”, sostuvo.

