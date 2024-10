“Quiero morir luchando”, el desgarrador mensaje del alcalde mexicano antes de ser decapitado (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El pasado domingo 6 de octubre se dio a conocer el terrible asesinato de Alejandro Arcos Catalán, alcalde priísta de Chilpancingo, en Guerrero, México, quien fue encontrado sin vida dentro de un vehículo particular. El crimen ha causado conmoción entre los habitantes del municipio y el país entero, esto debido a la brutalidad con la que el presidente municipal fue agredido, ya que sus agresores lo decapitaron y dejaron su cabeza sobre el carro, mientras que su cuerpo fue localizado al interior del vehículo.

Por Heraldo

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Arcos Catalán había asumido el cargo hace tan solo seis días y ya habían especulaciones de que estuviera siendo víctima de constantes amenazas. Fue en su última entrevista a medios locales, ofrecida el pasado viernes 4 de octubre, donde el funcionario destacó que no había estado recibiendo amenazas, pero sí consideraba el homicidio de Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez – secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo – como una advertencia a su administración, la cual estaba comenzando.

Tras la muerte de Alejandro Arcos se comenzaron a difundir una serie de mensajes que el político había estado compartiendo en sus redes sociales. Entre las publicaciones trascendió un video que grabó el funcionario hace algunos meses, en el que hablaba sobre el legado que pretendía dejar en Chilpancingo; en dicho clip, el alcalde admitió que le gustaría ser recordado como un hombre de paz y sobre todo que le gustaría morir en su ciudad natal.

“Me han preguntado que cómo me gustaría que la gente me recordara el día que yo ya no esté en está Tierra. Yo les he pedido que me recuerden como un promotor de la paz, un promotor de la felicidad, del desarrollo. Eso es lo que aspiro lograr en está ciudad. Yo nací en esta ciudad, aquí he crecido, aquí he hecho mis estudios, aquí he vivido toda mi vida, nunca me he ido, y aquí quiero morir. Pero quiero morir luchando por mi municipio”, comentó Alejandro Arcos en aquella grabación, la cual ha ganado popularidad en las últimas horas.