La “reina del acento” es una venezolana en Miami y sorprendió a todos con su increíble habilidad (VIDEO)

Marianna Girgenti Marino, una joven venezolana residente en Miami, conquistó las redes sociales con su impresionante habilidad para imitar nueve acentos distintos en menos de un minuto. Su video en TikTok se convirtió en un fenómeno viral, alcanzando un millón de vistas en solo una semana.

En una entrevista con Despierta América, Marianna reveló que siempre ha tenido una facilidad natural para imitar acentos.

“Bueno, mucha gente me lo había dicho y yo por un momento traté de no decir de dónde era, a ver qué tanto tiempo pasaba sin que nadie supiera de dónde era, porque bueno, yo desde que era muy joven los imitaba. Cuando conocí a alguien de Colombia, podía imitar el acento de Colombia, alguien de México, pues yo ahí le empezaba a hacer el acento mexicano”, dijo.

Su exposición a diversas nacionalidades en Miami la ayudó a perfeccionar su habilidad.

“Me voy a Estados Unidos cuando tenía 15 años y aquí en Miami hay acceso a un montón de nacionalidades de Latinoamérica, entonces tenía un compañero de Colombia en clases, me la pasaba hablando como él, yo llegaba a mi casa hablando así y no lo controlaba”, acotó.

Además, Marianna compartió cómo fue su proceso creativo para hacerse viral de la noche a la mañana. “Todos mis amigos siempre me decían: ‘oye, por qué no subes un día un video en redes, por qué no te animas a subir algo’. Entonces estuve mucho tiempo pensando en el video que quería crear y ya un día, pues lo grabé. Pasé mucho tiempo con el video guardado porque no me atrevía, pero un día dije: ‘¿Sabes qué? Vamos a ver qué sale’”.

La criolla también habló sobre su experiencia con diferentes acentos. “Antes decía que el chileno era el acento más difícil, pero recientemente quise añadir, digamos que un nuevo acento a mi repertorio y me puse a estudiar el acento peruano. Y yo creo que ese ha sido bastante difícil porque no tengo referencia cercana”.