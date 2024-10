Edmundo González garantizó desde Galicia que su salida del país es solo temporal (VIDEO)

Posteado en: Destacados, Internacionales, Presidenciales

Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo de Venezuela por el Congreso de Diputados de España, garantizó este viernes en un foro desde Pontevedra, Galicia, que su salida del país es solo temporal.

“Como no me he cansado de decirlo y de subrayarlo con toda fuerza con que me he sentido capaz, mi salida del país es solo temporal”, enfatizó González durante la segunda jornada del Foro La Toja – Vínculo Atlántico.

El líder opositor venezolano reiteró que se vio obligado a alejarse de Venezuela “a causa de presiones inenarrables y amenazas extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi vida familiar”.

González se describió como “uno más de esta migración, forzado a dejar nuestra tierra”.

Asimismo, quien fuera el candidato unitario en Venezuela, aseguró que ahora “me toca acompañar a la diáspora, una cuarta parte de nuestro país, para convertirme en un vocero y gestor de cuantas acciones y diligencias puedan estar a nuestro alcance al más alto nivel, con el fin de motorizar la solidaridad española y, por extensión, del resto de Europa, con la causa democrática venezolana”.

González renovó su agradecimiento con la bondad española, “por un lado por ayudarme a afrontar el capítulo más difícil y exigente que he padecido en mi vida personal, gracias a los generosos recursos que permite el accionar diplomático dentro de lo previsto en el derecho internacional, y, en este caso específico, con apego a lo más estricto de su aplicación con respecto a los derechos políticos esenciales y, sobre todo, como resultado de la persecución política”.

