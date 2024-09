José Gato Briceño: Cerco mundial a la narcotiranía. Justicia universal

Posteado en: Opinión

A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de cómo la ambición desmedida de algunos ha llevado a que algunos paises permanezcan mucho tiempo en la oscuridad de las tiranías. Desde los Césares romanos quienes concentraron todo el poder en sus manos, estableciendo dinastías que perduraron durante siglos, hasta los regímenes totalitarios del siglo XX como el Tercer Reich de Hitler, la atroz dictadura totalitaria en Alemania, caracterizada por el genocidio, el racismo y la persecución política culminó en una catastrófica derrota y el Holocausto; no olvidemos la feroz tiranía en la Unión Soviética en la que Joseph Stalin instauró un régimen de terror con purgas políticas y una economía planificada que causó millones de muertes. Las que hoy en dia azotan a otros paises no son menos agresivas, por el contrario, no atienden a ningún control ni legalidad, lo paradójico es que siempre los tiranos han creído que su poder es eterno e impune.

La narcotiranía venezolana es un nuevo capítulo en esta trágica historia. Los crímenes cometidos en Venezuela son un claro ejemplo de los horrores que puede causar una dictadura despótica cuando se siente intocable.

Indudablemente estos mal nacidos que usurpan el poder en mi país, dignos y asqueantes herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto, son y serán una constante amenaza para la libertad y los derechos humanos con un sinfín de estrategias rebuscadas e ilegales que son utilizadas por el régimen para mantenerse en el poder.

Los capos en Venezuela salen bien golpeados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se confirma que es un gobierno forajido, que se robó y pateó la voluntad popular ejercida el pasado 28 de julio. El cerco internacional es cada día más evidente, la decisión histórica del pasado lunes de la Cámara Federal de Argentina, mediante la cual aplicaron el principio de la justicia universal al ordenar la captura internacional de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón y 30 altos funcionarios, acusados de ser responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar, asesinar y torturar a ciudadanos, pura realidad con pruebas.

Los testimonios de las víctimas fueron tan elocuentes que coinciden con los ya divulgados por la Comisión de la determinación de los hechos de las Naciones Unidas (ONU)

Es importante destacar que ese fallo alcanzó a los del alto mando militar, las Fuerzas de Seguridad, Guardia Nacional y los agentes de Inteligencia, esto es una demostración más que se sigue avanzando, el mundo se les hace más pequeño y no podemos perder la esperanza de que hay que tumbarlos de cualquier forma.

Los venezolanos no estamos solos, tenemos muchos aliados en el mundo y gracias al Foro Argentino para la defensa de la democracia, hizo en el año 2023 que se investiguen crímenes de Lesa Humanidad de parte del narcotirano, Nicolás Maduro impidiendo que pisara suelo argentino, también es un gran logro de las víctimas que con sus valientes testimonios han persistido en busca de justicia internacional ya que en Venezuela es imposible lograr justicia, pues sólo se le aplica única y exclusivamente a los opositores.

Esa decisión de la justicia Argentina le manda un fuerte mensaje a la Fiscalia de la Corte Penal Internacional de que ya es hora de actuar, de tomar las medidas y poner fin a la impunidad de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en nuestra amada patria. Los narcotiranos, tal como lo he mencionado al inicio, se creen que continuarán con su gran aliado, la impunidad para quedarse en el poder, pero no se imaginan que más temprano que tarde van a ir con mucho orgullo a visitar a Chávez, ya que ellos no se cansan de afirmar borregamente que Chávez Vive, allí donde vive van a ir pronto a acompañarlo por haberle ocasionado tanto sufrimiento a millones de venezolanos.

Desde la cárcel del exilio recuerdo aquellas palabras sabias: Sin justicia no hay paz, en esa búsqueda de lo justo , que es en resumen la libertad de mi amada patria, sigo enfrentando al comunismo en todas sus formas y disfraces, sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

