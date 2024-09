Un acusado de violar a Gisèle Pelicot reconoce sus dudas durante juicio en Francia

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Uno de los acusados en el juicio en Francia por violar a Gisèle Pelicot reconoció este jueves haberse dado cuenta “en un momento dado” de que había “un problema” mientras practicaba sexo con esta mujer en estado inconsciente.

Ante el tribunal de Aviñón, en el sur de Francia, Lionel R., de 44 años, confirmó rápidamente que reconocía los hechos de violación cometidos el 2 de diciembre de 2018.

“Sí. Nunca tuve la intención [de violarla], pero como nunca obtuve el consentimiento de la señora Pelicot, solo puedo constatar los hechos“, declaró este hombre de pelo corto, vestido con una camisa y pantalones negros.

El ahora exmarido de la mujer, Dominique Pelicot, reconoció durante el mediático juicio iniciado el 2 de septiembre que le administraba ansiolíticos para dormirla, violarla y que decenas de hombres la violaran entre 2011 y 2020.

Lionel R., quien practicaba el intercambio de parejas, explicó que el principal acusado le propuso a través del controvertido sitio libertino Coco.fr “algo un poco original”, en referencia a relaciones con Gisèle Pelicot.

“Se trata de medicamentos. Una vez ella se los toma, otra vez se los da él. No está muy claro, pero estoy convencido de que es un juego, así que ni me lo cuestiono. Nunca se me pasó por la cabeza de que ella no estaba al corriente. Ese fue mi primer gran error“, recordó.

“Tenía elementos que sugerían que no era así. Me había enviado fotos de la señora Pelicot desnuda en su jardín. Eso me hizo pensar, erróneamente, que se trataba de una fantasía de la pareja“, agregó.

Cuando llega al domicilio de la pareja, entra en la habitación en la que está acostada la mujer, inconsciente, y la penetra.

“Hago lo que me dice. Es muy mandón. No pongo excusas. (…) En un momento dado, ella se mueve mucho, él me dice que me vaya y me doy cuenta de que hay un problema“, detalló el acusado, padre de tres hijos.

Poco antes, el tribunal de Aviñón lo interrogó sobre su personalidad y su vida.

“No puedo compararme con la señora Pelicot. Creo que nadie puede imaginar la pesadilla que vivió y todavía vive. (…) Pero mi vida también se derrumbó“, indicó este vendedor, quien tras pasar un año en prisión preventiva, se divorció.

Los 51 acusados en el juicio se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión. AFP