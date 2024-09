“Tarde lo conocí”: Dessireé debuta con pie firme en el género de la bachata

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Como una exponente real con carácter en el género de la bachata femenina. Así se perfila, define y se muestra Dessireé en su carrera como solista en la que espera dar un aporte no solo al género sino también a todo aquel que se identifique con su deseo de aportar un mensaje significativo no solo en su natal Venezuela, sino en el mundo.

Ella está está más que preparada para demostrar que su voz de mezzosoprano es tan potente como su energía al interpretar “Tarde lo conocí”, sencillo promocional con el que da una muestra de lo que se viene, pues ella está segura que las fusiones que está presentando en su innovadora propuesta le abrirá las puertas en la industria musical que está plagada de artistas masculinos.

Con este promocional, que contiene arreglos de David Paredes, reconocido por ser uno de los mejores en el género de la bachata por su genialidad y por trabajar con los máximos exponentes de la industria, está muy empoderada mujer quiere derribar los estereotipos que por años se ha impuesto en este tipo de ritmos.

Para ello, se vale de las muy enriquecedoras fusiones en las que está presente la esencia pura de la bachata, así como las guitarras españolas, el acordeón, así como ligeros toques de pop que le dan ese toque tan femenino y personal a su propuesta que desde ya se vislumbra que será aplaudida por mujeres y hombres que aman la honestidad en las letras de cada tema.

Este cover, que fue escrito originalmente por el fallecido, pero emblemático Omar Geles e interpretado por la también fallecida y muy respetada cantante colombiana como lo fue Patricia Terán, guarda gran parte del carácter o personalidad de Dessireé que en esta primera etapa de su lanzamiento a la palestra pública mostrará una cara alegre y también frontal de lo que luego estará mostrando a sus seguidores, pues ella quiere ser la portadora de mensajes profundos y que van orientados a aportar mensajes en pro de la sociedad.

– “En este debut quiero mostrar mi lado más alegre, en el que no me da pena cantarle a un hombre que es ajeno y en el que le dejo claro que quiero conquistarlo pese a todo. Además, porque esta canción es muy simbólica no solo para mi, sino para toda Latinoamérica, porque no hay quien no la haya cantado o dedicado, solo que ahora la escucharán en un género diferente y con una interpretación muy profunda con la que me he sentido tan identificada con el vínculo tan cercano que he creado con los dominicanos”, dijo Dessireé quien desde el 2011 está radicada en la Isla de San Martín.

Este será solo el abreboca de lo que tiene preparado para lo que queda de este 2024, año en el que tiene ya casi listo un disco con 12 temas entre los que destacan 6 letras inéditas y 6 covers de cantantes femeninas que han roto los esquemas con los mensajes que les ha hecho llegar a su público.

Pero, por ahora, la también modelo, animadora, empresaria y piloto de carreras, está más enfocada que nunca en mostrarse como es: genuina, inteligente, talentosa, carismática, sexy, pero sobre todo con un potencial que la hará llegar muy lejos, pues sabe lo que quiere para su carrera.

– “Tarde lo conocí” es una muestra de ello y por eso, espera seguir cosechando éxitos no solo en Venezuela, sino en República Dominicana, así como en Ecuador, Perú, México y demás lugares en los que la bachata tiene cabida, pero ahora tras la potente voz femenina de Dessireé.

@dessireemusic