Marco Rubio celebró que EEUU asignara sanciones a altos funcionarios del chavismo 

El senador estadounidense, Marco Rubio, se pronunció sobre las recientes sanciones que el Gobierno de Estados Unido aplicó más de 10 altos funcionarios al servicio de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

A través de su cuenta en la red social X, Rubio, destacó que le alegra que EEUU cumpla con las leyes para que funcionarios del régimen chavista “rindan cuentas”.

“Me alegra que la administración Biden-Harris esté haciendo cumplir las leyes estadounidenses para que los miembros del narcorégimen criminal de Maduro rindan cuentas”, dijo.

De igual forma, acotó que “nuestra nación debe permanecer firme, inequívocamente en su apoyo al presidente electo, Edmundo González, y al líder de la oposición, María Corina Machado”.

Glad the Biden-Harris Administration is enforcing the authorities under U.S. law to hold members of the criminal Maduro narco-regime accountable. Our nation must unequivocally remain firm in its support of President-elect @EdmundoGU and opposition leader @MariaCorinaYA. https://t.co/lJyA1REZy8

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) September 12, 2024