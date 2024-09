Hamás publica el video del rehén estadounidense Hersh: “Biden y Blinken parad esta guerra”

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La organización islamista Hamás, como viene haciendo en los últimos días, publicó a última hora de este jueves un nuevo video propagandístico en el que aparece el rehén estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin -hallado sin vida el pasado sábado- quien dice: ” Os pido Biden y Blinken haced todo lo que podáis para detener esta guerra y traedme de vuelta a casa”.

Se desconoce cuándo fueron grabadas las imágenes del vídeo, de 1,42 minutos de duración, en el que Goldberg-Polin parece repetir un mensaje guionizado, al igual que los otros tres vídeos publicados por Hamás en los últimos días, que finaliza con un recordatorio de cariño a su familia.

“Desde que he llegado a Gaza estoy sobreviviendo con muy poca comida, medicina y agua. Ya no me acuerdo de la última vez que vi el sol, y lo peor de todo es que mi país, Israel, está intentando bombardearme“, lamenta el joven de 23 años secuestrado en el festival NOVA.

El cuerpo de Goldberg-Polin fue uno de los seis hallados por el Ejército en un túnel subterráneo en la ciudad sureña de Rafah el pasado sábado.

El Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel determinó que los seis rehenes fueron “asesinados” por “varios disparos” de milicianos de Hamás.

“Espero que Israel llegue a un acuerdo, por todos los errores que han cometido y por haberme dejado abandonado“, agrega.

Los padres del joven Hersh se habían convertido en un símbolo de la lucha de los familiares de los rehenes por su constancia en las protestas contra al primer ministro israelí, Benjamín Nentanyahu, a quien pedían que firmara un acuerdo de tregua.

Tras la publicación del video, los padres dijeron ayer: “Esto debe servir como un llamado de atención para que el mundo tome medidas inmediatas hoy y garantice la liberación de los otros rehenes. Ninguna otra familia debería pasar lo que estamos pasando nosotros“.

De los 251 secuestrados quedan en la Franja de Gaza 97 -al menos 33 confirmados muertos, según el Ejército-, mientras que otros cuatro rehenes llevan cautivos años, de ellos dos son soldados muertos. EFE

