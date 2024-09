De su álbum “Vuelve”, Axel lanzó un adelanto titulado “El motivo”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El reconocido cantautor argentino Axel sorprende nuevamente con el lanzamiento de su single y videoclip “El motivo”, una pieza que no solo anticipa su próximo álbum “Vuelve”, sino que también rinde homenaje a la tradición poética y musical en un año cargado de simbolismo cultural.

Coescrita junto al renombrado escritor cubano Alexis Díaz Pimienta quien ha trabajado con gigantes de la música como Jorge Drexler, Juanes y Natalia Lafourcade, “El motivo” se destaca como una creación única en la carrera de Axel. Por primera vez, el artista se aventura en el uso de décimas, una estructura poética que ha perdurado a lo largo de los siglos y que este año celebra un hito especial: los 400 años de la muerte de su creador, Vicente Espinel.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Este single es más que una canción; es un tributo histórico y emocional. Vicente Espinel, sacerdote, poeta y músico español, revolucionó la música al agregar la quinta cuerda a la guitarra española y crear la décima, una estructura poética que ha influido en generaciones de artistas. Axel, impulsado por su amigo y colega Jorge Drexler, explora este formato por primera vez, aportando una frescura contemporánea a una tradición centenaria.

En palabras de Axel:

“El Motivo no es solo una canción para mí, es un desahogo, es descubrirme, es aceptarme y reconocerme vulnerable. Es abrazar mi soledad y mis momentos difíciles, bucear entre las emociones profundas: lágrimas, dolor, tristezas. Y a todo eso ponerle ESPERANZA! Fueron momentos donde me permití estar deprimido, abatido, perdiendo el sentido de la vida, donde me vi reflejado en muchas personas pasando por lo mismo. Me reconocí en otros ojos y me encontré en otras historias, historias ajenas y lejanas”. Entendí que todo el mundo alguna vez pasa por un “pozo ciego”, pero llegará alguien que “sanará tu alma herida”.

Ojalá esta canción ayude a muchas personas como a mí, que aunque suene a frase oída escuché mi corazón y elegí la vida”.

Sobre el video “El Motivo”:

“El piano, en su estado más vulnerable, aparece en esos momentos clásicos del cine (y dibujos animados), cuando está siendo colgado en el aire durante una mudanza. Pensé: si el piano se muda, Axel se muda con él. Son uno solo. De ahí surgió la idea de hacer todo el videoclip en torno a esta situación: Axel inspirándose para crear una canción al borde del abismo”, afirma Gonxalo Alipaz, su director.

“Esta situación también simboliza lo que te saca de la depresión en un día nublado en Buenos Aires, cuando la ciudad se oscurece por completo. El motivo es encontrar aquello que te impulsa hacia adelante. Aunque el día esté gris, siempre hay algo que te hace feliz. Para Axel y para mí, ese “solcito” es la música, y eso se refleja en su arte”, agrega Gonxalo Alipaz.