Organizaron boda en hogar de ancianos para que residente de 99 años acompañara a su hija al altar (VIDEO)

Henry Clayton, residente de 99 años del hogar de cuidados The Spinney Care Home en Chingford, Londres, no pudo asistir a la boda de su hija Fiona Butler-Clayton debido a su delicado estado de salud. No obstante, el personal del hogar se movilizó para cumplir este anhelo familiar y realizó una ceremonia especial en sus instalaciones.

Fiona y su esposo, Richard Butler, de 60 años, contrajeron matrimonio en la región de Cotswolds en junio. Sin embargo, al conocer el dilema de la pareja, The Spinney ofreció organizar una “bendición nupcial” después de la boda. La ceremonia fue oficiada por el ministro de la Iglesia Reformada Unida de Chingford y contó con la presencia de familiares como los bisnietos de Henry, Phoebe y Teddy, así como amigos y compañeros residentes de Henry.

El anciano expresó su conmoción y gratitud por el esfuerzo realizado: “Estoy completamente abrumado por que todos hayan hecho todo este esfuerzo para que yo pudiera entregar a mi hermosa hija Fiona a su novio”, declaró a Waltham Forest Echo. Fiona también compartió su emoción: “Significa el mundo para mí poder incluir a mi papá en nuestras celebraciones de boda”, comentó a SWNS.

El evento fue emotivo y estuvo meticulosamente planeado, debido a que incluyó varias sorpresas para Henry. Una cantante contactada por el hogar entonó Can’t Help Falling in Love de Elvis Presley mientras Henry acompañaba a su hija al altar y, durante la recepción, su nieta Hannah Swain-Evans interpretó The Rose de Bette Midler. Fiona agregó que fue una “tarde mágica” que atesorará “para siempre” junto a su familia.

