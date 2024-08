La confesión de Ben Affleck que da claridad a su divorcio con JLo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Conforme pasan los días y el mundo asimila el cuarto divorcio de Jennifer López, esta vez con el gran amor de su vida, Ben Affleck, siguen saliendo documentos llamativos que aportan comprensión a este triste e inesperado desenlace.

Ahora el protagonista es el actor, cuyas palabras en una entrevista han dado la vuelta al mundo. También claridad a lo sucedido con su ya expareja.

Este video del director acaba de ver la luz y lo que en él cuenta, resuena para muchos.

No es de estos días, pero su confesión se podría aplicar perfectamente a este proceso de separación que vive y confirmar una de las razones más fuertes de la ruptura.

“Yo no estoy hecho para ser famoso, no me gusta, te lo puedes quedar. No recibo ningún beneficio de ello más que haberme librado de alguna multa y obtener reservaciones en restaurantes, ¡y no hago fila en Disneyland! Muchos artistas lo desean con todas sus fuerzas porque nadie quiere actuar en una sala vacía, quieren tener esa atención”, expresó en esta intervención.

