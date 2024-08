Homicidios múltiples, naufragio y negligencia: claves para entender la tragedia del yate donde murió el magnate Mike Lynch

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Durante este sábado 24 de agosto se dio a conocer que las autoridades de Italia han abierto una carpeta de investigación por el delito de homicidio involuntario en relación con la muerte del magnate tecnológico británico Mike Lynch y otras seis personas que murieron en el hundimiento de un yate de lujo durante un temporal en Sicilia el pasado lunes.

Por: El Heraldo

¿Por qué investigarán el delito de homicidio múltiple en yate de lujo?

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el jefe de la fiscalía, Ambrogio Cartosio, reveló que si bien el yate fue afectado por un fenómeno meteorológico, existía la línea de investigación donde habrían ocurrido al interior del vehículo marino delitos como homicidio múltiple y naufragio por negligencia.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni recursos suficientes para relacionar a alguna persona con dichos delitos. Entre los fallecidos también se encuentra Hannah Lynch, hija del magnate, quien también habría presenciado la caída del Bayesian, de 56 metros de eslora, se hundió el pasado lunes frente a Porticello, cerca de Palermo.

El número de sobrevivientes asciende a 15, donde se encuentra Ángela Bacares, viuda de Lynch, cuya empresa era propietaria del Bayesian, y el capitán del yate. Uno de los aspectos que aterran a las autoridades y la sociedad en general es que al final se demuestre que la tragedia fue causada por “comportamientos no acordes al momento”.

A British multimillionaire and a major banker have gone missing off the coast of Sicily

Co-founder of software solutions company Autonomy, UK multimillionaire Mike Lynch has gone missing after the wreck of the Bayesian yacht off the coast of Sicily. There were 22 people on board… https://t.co/6lEJX2MGyT pic.twitter.com/oH5iOipkLP

— ChoosyBluesy (@ChoosyBluesy) August 20, 2024