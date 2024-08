El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 22 de agosto de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No hables de más, no lo necesitas y no está bien. El que hace mucho ruido mientras habla de si mismo es porque en realidad no tiene nada que ofrecer. Puede que tus intenciones sean buenas pero todo tiene un límite.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Tauro

Algunas cosas han cambiado pero otras nunca lo harán, o por lo menos no mientras mantengas la actitud de los últimos días. El cambio está en tus manos. Has vivido experiencias intensas y el aprendizaje ha sido profundo, y es ahora cuando debes ponerlo en práctica.

Géminis

No puedes amar y odiar a la vez. Vives en los extremos y eres como una bomba, a punto de estallar. Te dominan un tumulto de emociones que no entiendes ni tú ni nadie. Es hora de sentarse, organizar tus ideas, profundizar en tus sentimientos y sobretodo, recuperar el control.

Cáncer

Hay personas y situaciones que no ya no funcionan en tu vida y que necesitas dejar atrás. Te aferras a lo cómodo y aparentemente seguro, pero es lo que en realidad te estanca. No puedes ni debes perder más tiempo, ya es hora de soltar e iniciar. Hazlo todo a la vez.

Leo

Ve más allá y descubre cuál es tu verdadera vocación o talento. Estás cerca de cerrar un ciclo y ahora, que debes abrir otro debes estar más claro que nunca. Eso si, sea lo que sea que elijas haces trata de hacerlo con pasión, algo que te impulse a dar lo mejor de ti cada día.

Virgo

Te lamentas y victimizas por una situación a la que no deberías prestar mayor atención. Cada uno elige en que posición estar, pero cuando lo hagas debe ser dispuesto a asumir las consecuencias. Buenas o no tan buenas, es tu decisión.

Libra

Surgen ideas un poco difíciles de concretar, y es que por esta vez no dependen de ti. Te sientes atado de pies y manos y te molesta que otros tengan el control, pero no puedes hacer más, si realmente quieres esto debes dejarte llevar.

Escorpio

Necesitas conectarte con el amor y deshacerte de sentimientos que no te permiten vivir en paz. El proceso es complicado, pero ya haz pasado antes por una situación similar, y mírate, estás aquí, lo superaste. ¿Porque pensar que esta vez no lo lograrás?

Sagitario

Excelente momento para cambiar el rumbo. No necesitas nuevas metas, con hacer cambios de la forma en que manejas las actuales basta. Puede que no estés preparado, pero es lo único que hay. Es eso o perder.

Capricornio

Hoy te ves obligado a tomar decisiones rápidas. El tiempo apremia y no puedes perderlo, y aunque las condiciones no son las mejores no puedes posponerlo más. Puede que se te escape alguno que otro detalle, pero los resultados se ajustan a lo que esperabas.

Acuario

¿Aceptas personas que en lugar de nutrir tu corazón lo llenan de miedos o dudas? Si bien es cierto que tú decides como tomas lo que los demás te dan, también lo es que hay personas inestables y egoístas que te sacan de tu centro de paz. De esos, aléjate.

Piscis

A veces no sabes manejar las consecuencias de tus acciones. Hay situaciones repetitivas que hacen que te muevas en círculos que nunca tienen fin. Son patrones de conducta que sólo tú tienes el poder de cambiar. ¿Que esperas para hacerlo? Entre más rápido lo hagas, más rápido pasarás al siguiente nivel.