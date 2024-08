Esto dijo Matt Groening, creador de Los Simpson, sobre las increíbles predicciones de la serie

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde el debut de Los Simpson en 1989, los fanáticos no dejan de sorprenderse por la cantidad de eventos reales que la serie predice. Este fenómeno ha generado interminables discusiones y teorías en redes sociales y medios de comunicación.

Durante el evento ‘D23: The Ultimate Disney Fan Event’ celebrado el 15 de agosto pasado, Matt Groening, creador de la serie, abordó esta curiosa capacidad de predicción de la serie ante un público repleto de seguidores y figuras importantes de Disney.

Durante su intervención, Groening explicó parte del proceso creativo detrás de los episodios de la famosa serie animada. “Hemos hecho tantos chistes a lo largo de tantas temporadas que eventualmente íbamos a adivinar algo. Siempre escribimos nuestros chistes para que sean lo más absurdos posibles, pero resulta que el mundo es así ahora”, dijo Groening. Esta explicación sugiere que, más allá de posesión de cualquier habilidad profética, las predicciones acertadas son simplemente fruto del volumen de contenido y la naturaleza absurda de los guiones.

El creador de Los Simpson y Futurama también aspira a reducir la hostilidad que recibe en línea debido a estas predicciones. “Todo parece hacerse realidad, pero no, no es intencional y dejen de escribir cosas feas sobre mí en Twitter, ¿puede ser? No soy comunista, no soy satanista, no soy masón grado 33, sea lo que sea eso. Es solo diversión sana”, agregó. Estas declaraciones fueron recibidas con risas y aplausos por parte del público presente.

Groening manejó con humor una de las preguntas del público, quienes persisten en entender si hay una especie de bola de cristal detrás de cada episodio. Una de las preguntas hechas durante el evento fue precisamente sobre si Groening podía proporcionar una nueva predicción, a lo que él respondió en tono de broma: “Los próximos números de la lotería son…”, causando risas. Luego, Groening añadió más detalles aclarativos, diciendo: “Sabes, hemos hecho tantos chistes a lo largo de tantas temporadas que íbamos a acertar en algo”.

