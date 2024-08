El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 16 de agosto de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Te quitas las cadenas que te han atado los últimos días. Al fin te sientes completamente seguro de tomar una decisión, has esperado mucho tiempo y llego el momento de dar ese paso tan importante y luego a celebrar, porque las cosas buenas se celebran Aries.

Tauro

Abres los ojos y te das cuenta de que últimamente tu actitud no ha sido la más positiva. Si bien es cierto que tienes motivos para estar fastidiada, has estado a la defensiva y eso ha creado tensión con la pareja. Ahora, que estás más relajado, todo será mejor.

Géminis

Ten cuidado con el ego. El exceso de confianza puede hacer que cometas graves errores, difíciles de reparar. Haces bien tu trabajo, pero si cometes abusos de poder puedes crear enemigos que solo obstaculizarían tus planes.

Cáncer

Te quitas un peso de encima. Conversas con sinceridad sobre un asunto que te preocupaba y ahora todo podrá volver a su lugar. Pisas suelo firme y sabes a qué atenerte y creenos, eso es mejor que nada.

Leo

Hay una tarea pendiente con el amor, y aunque parezca que es con tu pareja no es así. Es contigo mismo, con sanar algo que no te deja ser, que no te permite entregarte completamente a la experiencia de amar. ¿Que esperas para liberarte de esa atadura que te impide sentir?

Virgo

Ya no estás al final de la fila. Eres prioridad y estás dispuesto a ir tras tus proyectos. Tu meta es destacar en el proceso, llamar la atención y que tus esfuerzos sean reconocidosx. Involucras a otros y estás dispuesto a llegar a acuerdos en pro de un bien en común.

Libra

Cosechas lo que sembraste. Y los resultados son justo lo que mereces. Si lo hiciste bien serás recompensado, si no te tocara crear un plan B y comenzar de nuevo, pero esta vez hazlo con la experiencia de los errores cometidos. Está prohibido olvidar, eso si, cuánto lo hagas nada de dolor o arrepentimientos.

Escorpio

Tienes una sensación de pérdida. Es posible que no hayas sido lo suficientemente claro, que no hayas leído la letra pequeña de contratos y que simplemente hayas dejado por sentado algo que no lo estaba. Puedes volver sobre tus pasos y recomenzar, con otras bases por supuesto.

Sagitario

Todo sale como lo tenías pensado, pero a última hora se presenta un obstáculo. No lo habías previsto y te quedas paralizado, sin saber que hacer. No te preocupes, una vez que recuperes la tranquilidad surgirán nuevas opciones y podrás solucionar.

Capricornio

Bájale dos a la intensidad. Quieres ser el dueño del mundo y eso está bien, pero no puedes pretender lograrlo de la noche a la mañana. Exige a socios y colaboradores pero no sobrepases los límites del respeto y la consideración.

Acuario

Tu autoestima no puede depender de la actitud de tu pareja. Tu autoestima es algo que construyes día a día y que debes trabajar hasta tu último aliento. Si alguien lo derrumba es porque, por un lado sus cimientos no son sólidos y por otro, le diste un poder que ni tú mismo le diste.

Piscis

Los amigos se convierten en ese puente que necesitas para conectarte con nuevas oportunidades. Puede que no sea el día de tomar decisiones, pero si lo es para establecer contactos que te ayuden a crecer. Ten presente que es posible que te pidan algo a cambia, y está bien, porque la vida es un intercambio en el que tú das y yo doy.