VIDEO: reportera es acosada por migrantes latinos en plena transmisión en Nueva York

Una reportera, de un reconocido canal de noticias en inglés, compartió un video en el que demostró cómo fue acosada mientras realizaba su trabajo en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. De acuerdo con el testimonio de la comunicadora, ella estaba grabando contenido desde un refugio de migrantes, cuando un grupo de hombres se acercaron y comenzaron a hostigarla, sin importar que las cámaras de la televisora los estuvieran filmando.

El Heraldo

La reportera se identificó como Morgan McKay y detalló que, desde hace varios días, ha estado cubriendo el campamento en de migrantes establecido afuera del refugio de Randall’s Island. La comunicadora había estado informando que las personas instaladas fuera de las instalaciones se han visto obligadas a abandonar los refugios para migrantes ante las normas de Derecho a Refugio de 30 días de la ciudad de Nueva York, según información de la reportera.

La reportera denunció que los migrantes la tocaron sin su consentimiento

Mientras realizaba su trabajo, la reportera informó que las personas que se encontraban afuera del refugio comenzaron a mostrarse agresivos contra ella y su equipo de trabajo. McKay dijo que algunos migrantes, situados a fuera del campamento, se volvieron hostiles hacia ella y trataron de tocarla sin su consentimiento; de igual manera, denunció que los migrantes trataron de tomar sus objetos personales, tales como su teléfono celular.

“Unos cuantos inmigrantes que estaban acampando ilegalmente en la isla Randall, al lado del refugio, inmediatamente se mostraron hostiles cuando nos acercamos; dicen que están frustrados con todas las cámaras y la prensa. Sin embargo, cuando intenté filmar, uno intentó repetidamente agarrarme el teléfono e incluso el brazo”, dijo la reportera al hablar sobre el acoso que sufrió mientras realizaba su trabajo por el campamento migrante.

La reportera señaló que, tanto ella, como su equipo, trataron con respeto a los migrantes, pero decidieron irse ante los comportamientos hostiles: “tratamos de ser respetuosos y esperamos para filmar hasta que se calmaran un poco, por lo que la mayor parte de la interacción no está en cámara. Pero después de unos minutos, debido a lo hostiles que se volvieron, nos vimos obligados a irnos. Esto sucedió justo al lado del puente peatonal de Randall’s Island. Quiero enfatizar que esta hostilidad provino solo de unos pocos de los inmigrantes que encontramos en la isla de Randall”, dijo.

McKay comentó que las cifras muestran que actualmente hay cerca de 64 mil migrantes bajo el cuidado de la ciudad y más de 700 migrantes llegaron a la ciudad solo la semana pasada. Agregó que desde la primavera de 2022, más de 212 mil migrantes han sido procesados a través del sistema de admisión de la ciudad.

