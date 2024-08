El rotundo cambio de look de la boxeadora Imane Khelif tras ganar la medalla de oro en París (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

La boxeadora argelina Imane Khelif, quien se consagró campeona en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de 66 kilogramos en medio de una fuerte controversia por no haber pasado las prueba de género de la Asociación Internacional de Boxeo, posó con un rotundo cambio de look para un centro de estética que le dedicó unas emotivas palabras, felicitándola no solo por la medalla dorada conseguida, sino por su personalidad.

Por Infobae

La deportista de 25 años, quien realizó una demanda por ciberacoso contra figuras públicas como Elon Musk, Donald Trump y J.K. Rowling, entre otros, participó de un video publicado en la red social Instagram en la que se la observa en la escena inicial con sus guantes de boxeo para luego pasar a otra vestimenta más casual, con una camisa floreada, aretes y maquillaje. Además, en su cuello lució colgada la medalla de oro conseguida en París.

El instituto de belleza Beauty Code e Imane Khelif publicaron en conjunto las imágenes, con un texto que busca generar consciencia ante las críticas que recibió la boxeadora por su género y apariencia. “Para conseguir su medalla, no tenía tiempo que perder en salones de belleza o de compras. Nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su valía. Para mí, es una estrella, una eterna favorita. Desde Hassiba Boulmerka, ícono de mi generación, ninguna deportista ha suscitado tanta polémica como ella, bella como una mujer, radiante como una amazona de las auras”, inicia el posteo.

“Al cambiar de aspecto, Imane no pretendía cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere encerrarnos. Su mensaje es mucho más profundo: el vestido no hace al monje, y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puedes ser femenina y elegante cuando quieras, pero en el ring no necesitas adornos ni tacones altos. Sólo necesita estrategia, fuerza y contundencia, que es donde reside la esencia de su carácter”, continúa.