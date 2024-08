El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 7 de agosto de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Quieres quedar bien con todos, pero en esta oportunidad es poco probable que lo logres. No tiene nada que ver con lo qué haces, sino con la estrategia que utilizas. En lugar de tratar de convencer a otros, involucralos en tus proyectos y hazles saber lo importantes que son y lo vital de su participación en ellos de aquí en adelante. En la unión está la fuerza.

Tauro

Quieres dar un paso adelante, pero no sabes que hacer. A veces es mejor no hacer nada, simplemente quédate cómo estás, sin esforzarte demasiado, sin presionar los acontecimientos. Ya verás, como todo fluirá de tal manera que el universo te abrirá las puertas y te dirá que hacer y en que momento comenzar.

Géminis

Tienes grandes planes para el futuro, sueños que anhelas alcanzar desde hace tiempo y eso esta perfecto. Sino visualizas lo que quieres, ¿como crees que lo vas a lograr? Ten fe en ti y en tus capacidades, define bien lo que quieres y crea un plan, busca colaboradores y cuando todo esté listo, da el primer paso, seguro que lo mejor está por venir. Ojo, pero se constante y disciplinado, porque nada cae del cielo.

Cáncer

Te has esforzado mucho para llegar adonde estás y falta poco para llegar adonde quieres estar, pero un pequeño error, confiar demasiado o dejar cabos sueltos podría tirar por la borda tus planes. Por ahora, sigue como vas, sin desviarte, pero sobre todo sin incluir a nadie nuevo en la ecuación. Si van a estorbar, mejor que se queden en la puerta.

Leo

Estás lleno de energía y cumples con todo lo que te has propuesto, pero puede que hayas incluido tantas actividades en tu agenda, que termines agotado al final del día. Trátate con amor, esta bien que te exijas y que quieras ser el mejor, el más puntual y el más eficiente, pero no te excedas. De hecho, si liberas un poco tus horarios y dejas algo para después, también está bien. Sea como sea, toma un merecido descanso en la noche y haz algo que te guste de verdad.

Virgo

Se presentan posibilidades de cambios, así, de la nada, sin previo aviso y sin imaginártelo. Te preguntarás ¿esos cambios son positivos? Y la respuesta es: sólo tu intuición te dirá que hacer, pero sobre todo te guiará manejarlo con astucia e inteligencia. Eso si, sea cual sea tu decisión, debe ser inmediata, porque para luego es tarde y no hay tiempo que perder.

Libra

Tu energía está a mil y sientes que puedes con lo que sea. Te fijas metas a mediano y largo plazo, que sin duda alcanzarás. ¿Porque no empiezas con pequeñas metas? Algunas que puedas lograr en poco tiempo, con fecha límite. Si lo haces, al lograrlas, sentirás tal orgullo y satisfacción que querrás ir por más. Llénate de esa energía positiva que sólo un Libra sabe manejar.

Escorpio

No sufras por nada ni por nadie. Mereces estar feliz y confiar en tu destino. Si algo o alguien no funcionó en tu vida, o no era para ti o hay algo mejor en el futuro, eso lo puedes dar por sentado. Hoy es un buen día para cerrar ciclos y dejar atrás el pasado.

Sagitario

Da consejos y hazlo del corazón. Eres una persona sabia, empatica y consciente de lo que está bien y de lo que no lo está. Tienes la capacidad para ayudar a otros y por eso, hoy más de una persona te pedirá tu opinión. No te limites, pero limítate. ¿Que queremos decir? Que digas todo lo que piensas, pero con filtro, para no herir susceptibilidades. No todo el mundo es tan franco y frontal como tú. A esas personas hay que hablarles con pinza, y eso, también es aceptable.

Capricornio

No eres dueño de nadie y nadie es tu dueño, así de simple. Las personas están para apoyarse mutuamente y para crecer en base a un bien en común. Cuando el amor es sincero y las intenciones son buenas, todo fluye con naturalidad. Hoy podrías sentirte un poco alterado por la actitud de una pareja o alguien muy cercano, pero no lo enfrentes, hazle saber desde el amor cómo funcionan las cosas para ti.

Acuario

Tienes un ideal pero te cruzas con personas que nada tienen que ver con lo que quieres. Piense que haces o haz hecho para atraer parejas disparejas, personas que en lugar de sumar, restan a tu vida, pero no te latigues por ellos, ni te arrepientas de nada, lo qué pasó, paso, y no lo puedes cambiar. Lo que si puedes hacer es ser más selectivo en el futuro, mantener los ojos abiertos y la intuición aguda, a fin de diferenciar quien es quien.

Piscis

Tus ideas son claras y tus palabras contundentes. No dejas lugar a dudas, pero aún así, procuras involucrar a otros de una forma respetuosa y responsable en tu propuesta. Has tomado el mejor de los caminos, porque como dice el dicho, recibirás lo que des. Y si das lo mejor, recibirás mucho más.