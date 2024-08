Kamala Harris anuncia oficialmente a Tim Walz como compañero de fórmula

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, nombró el martes al gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula del Partido Demócrata para enfrentar al republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre.

Walz aporta una perspectiva rural, de la región Medio Oeste de Estados Unidos, a la campaña de la candidata presidencial demócrata, al tiempo que ha marcado objetivos de política liberal como la legalización del cannabis para uso recreativo y el aumento de protecciones federales para los trabajadores.

Poco conocido fuera de las fronteras del estado de Minnesota, este hombre de 60 años tiene un historial atípico, ya que fue profesor de geografía y entrenador de fútbol americano.

Waltz, quien se convertiría en vicepresidente si Harris es elegido el 5 de noviembre en su duelo frente a Trump, tiene previsto asistir a una primera reunión en tándem el martes por la noche en la ciudad de Filadelfia (Pensilvania).

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.

As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.

It's great to have him on the team.

Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024