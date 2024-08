Candidatos instaron al CNE a publicar todas las actas para verificar la transparencia del proceso

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

Varios de los candidatos que asistieron este viernes a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a publicar todas las actas de escrutinio, para verificar la transparencia del proceso del pasado 28 de julio.

El primero de ellos en hablar tras el acto fue Claudio Fermín, quien mencionó que revelar los resultados mesa por mesa son necesarios para todo el país. Además, recordó que la tranquilidad de los venezolanos no debe resolverse con intimidación.

“He reclamado por tercera vez la publicación de los resultados mesa por mesa, pues el país necesita transparencia en el proceso electoral. Después de hacerlo, pudimos enterarnos de la publicación de unos resultados generales por parte del Consejo Nacional Electoral”, comentó.

“La publicación de actas de escrutinio es una contribución necesaria a la transparencia y tranquilidad del país. La tranquilidad del país no va a resolverse con intimidación, en una competencia inacabable de movilización de masas de lado y lado”, agregó.

Por otro lado, Enrique Márquez indicó que no firmó el acta de notificación como hicieron los otros por no sentirse notificado de dicha convocatoria. También exigió al CNE que todos los resultados electorales, incluyendo las actas.

“La verdad es que vine a ver de qué se trataba y me voy igual. No sé de qué se trata esto, la Sala Electoral admite un recurso contencioso electoral del presidente de la república que fue declarado ganador por el CNE, ¿contra que concurre el presidente? ¿Contra su propia proclamación? La Sala Electoral admite un recurso contencioso electoral y permite que nos demos por notificados sin conocer el recurso. Debo informarles que me negué a firmar el acta de notificación porque no me siento notificado de nada, la notificación tiene que venir acompañada del recurso, de las razones por las cuales se me incluye en una convocatoria, de tal manera que me voy como vine, sin saber de qué se trata esto”, expresó.

“Desde acá, exijo al CNE que se ponga derecho y publique los resultados electorales que soportan el boletín 1 y el boletín 2 producido el día de hoy. No hay otra forma y espero que este asunto de hoy no sea utilizado para que el CNE se esconda bajo las togas de los magistrados y no de el frente a la situación que se le está planteando al país”, añadió.

De igual manera, Javier Bertucci pidió al Tribunal Supremo de Justicia que obligue al CNE a presentar todas las actas y papeletas, para permitirle a los venezolanos estar seguros de “qué ocurrió” el 28 de julio, antes de hacer una auditoría fase 2.

“Hemos acordado a través del TSJ que sea aclarado los resultados obtenidos el 28 de julio y que por la paz del país, por el pleno derecho de todos los que participaron y votaron a favor o en contra de candidatos, que el TSJ obligue al CNE y lo convoque a presentar todas las actas y todas las papeletas de votación que nos permita a todos los venezolanos estar seguros de que fue lo que ocurrió el 28 de julio y podamos hacer una auditoría fase 2”, dijo.

De igual manera, José Brito dijo que el Consejo Nacional Electoral debe presentar los resultados mesa por mesa. “Solicitaremos cada uno de nosotros copia ante la secretaria del recurso interpuesto y un conjunto de elementos probatorios que debemos consignar con el carácter perentorio ante la Sala Electoral, pero, por la paz del país debo señalar que quien canta bingo, enseña el cartón y eso aplica para todos. Tocará el CNE presentar el conjunto de resultados mesa por mesa y le tocará a los que ligeramente han cantado fraude, presentar aquí todas las actas una por una que pueda sustentar tal fraude” declaró.

Pese a que Antonio Ecarri firmó el acta de notificación como otros candidatos, señaló que tiene “severas observaciones” frente a ese procedimiento. También condenó que a estas alturas no se hayan publicado los resultados mesa por mesa de la elección del 28 de julio, ya que los más afectados son los venezolanos.

Asimismo, aclaró que no todos los que viven en barrios y han protestado por los resultados son “fascistas”, ya que muchos sienten un descontento por lo que pasó. Señaló que el camino para poder curar eso es a través de la transparencia del proceso electoral.

“Tenemos severas observaciones frente a este procedimiento. Primero no sé en qué condición fui citado, si fui como testigo, experto, como parte porque aquí el que está escurriendo el bulto es el Consejo Nacional Electoral. La paz de Venezuela pasa por el respeto a los poderes públicos. No puede ser que a estas alturas no tengamos publicados los resultados por mesa, eso a quien le duele es a los venezolanos que están en los cerros, los más excluidos”, expresó.

“El problema es que con represión no vas a profundizar en un proceso de cambio, con represión y violencia no son el camino para reestablecer la República. Hemos venido aquí a respetar la institución, pero no estamos de acuerdo. En mis redes sociales van a ver el documento que acabamos de consignar con las observaciones de este proceso, que todavía no entiendo para qué está. ¿Es un proceso de qué? Si quien tiene que emitirlo es el CNE, quien tiene el sobre con las mesas es el CNE. ¿Tanto enredo para llegar a qué? Necesitamos transparencia para que haya prosperidad en Venezuela”, continuó.

“Hay algo que quiero dejar en claro aquí, no todo el que está en los barrios protestando es fascista. Aquí también hay descontento, eso se cura con transparencia y rendición de cuentas. Eso se cura con amplitud, apertura y transparencia. Me sumo al documento que ha pedido Brasil, Colombia y México como facilitadores. El proceso electoral venezolano no puede ser más nunca un trauma, porque a quién le hace daño es a los más vulnerables. El CNE tiene que asumir sus funciones y terminar de publicar sus resultados, que las instituciones venezolanas sellen este proceso electoral. La voluntad del pueblo es sagrada. Si hay denuncias gravísimas sobre el proceso, las instituciones tienen que resolverlo de manera inmediata, porque esto no se puede demorar ni un día más.”, agregó.

De igual manera, Benjamin Rausseo mencionó que el Consejo Nacional Electoral “ha tardado mucho” en mostrar las actas, auditorías y escrutinios del proceso. Además, pidió que el mismo sea aclarado “lo más pronto posible”.

“Ha tardado mucho el CNE en mostrar las actas, auditorías, escrutinios y que se tenga la certeza de los votos de las juntas regionales de las mesas. Es necesario que se aclare lo más pronto posible”, concluyó.