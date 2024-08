“Son una vergüenza”: Fernando Del Rincón explota en vivo por situación de Venezuela

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Suele ser muy claro en sus opiniones, pero, en esta ocasión, no solo ha sido firme, sino que no ha podido contener su dolor ante la noticia que le ha tocado contar.

Por People

Como cada noche, Fernando Del Rincón presentaba su programa Conclusiones de CNN con una temática que se ha convertido en el centro de atención de casi todo el mundo.

Las elecciones presidenciales de Venezuela están más presentes que nunca en redes y una gran mayoría de personalidades del medio se han pronunciado abiertamente ante lo que consideran uno de los mayores fraudes electorales. Marc Anthony, entre otros, ha cancelado su concierto previsto en el país para finales de agosto debido a la actual situación.

Del Rincón, quien ha seguido lo que viene pasando en Venezuela durante años y ha dado voz en su espacio, decidió hablar, una vez más, alto y claro, pero también indignado.

“Vergonzoso lo ocurrido en la OEA. ¡Gobiernos hipócritas que dicen pero no hacen! No es la comunidad internacional son ustedes los que tienen que resolver”, expresó ante los resultados de la Organización de Estados Americanos que no aprobó una resolución contra lo sucedido en Venezuela debido a la abstención de algunos países y la ausencia de otros.

La falta de participación y unidad impidió que se creara un proceso de investigación a las elecciones del país. Una situación que dio lugar a este fuerte editorial de Del Rincón.

“No se alcanza el consenso. ¿Qué les dice esto? Venezolanos y venezolanas, ¿qué les dice esto? ¿Saben qué? Y siento decírselo así. No es la comunidad internacional las que le va a resolver, ténganlo claro, no es. Es una vergüenza el sistema interamericano, una vergüenza la Organización de los Estados Americanos, ante un hecho como el que estamos presenciando, que no se logre tener un consenso…, es una vergüenza, son los países vergonzosos que se abstienen de votar o votan, en contra, son una vergüenza”, dijo muy serio mirando a cámara.

