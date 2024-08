Jürgen Klopp deja oficialmente su carrera como entrenador

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Jurgen Klopp es sin lugar a dudas uno de los entrenadores más emblemáticos de los años más recientes. Recientemente puso punto y final a su etapa como técnico con el Liverpool, pero se llegó a pensar que tomaría un año sabático en el que pudiera descansar y luego de ello retomar las riendas de otro club para seguir haciendo historia al más alto nivel del mundo del fútbol profesional.

Por: La Opinión

Sin embargo, sus últimas palabras vislumbran que podríamos no volverle a ver siendo el líder de un banquillo como entrenador. Klopp se retira del fútbol y muchos lo lloran. A sus 57 años de edad dejó bastante en claro que no es un capricho personal, pero es una decisión general.

Palabras sinceras de uno de los técnicos más queridos

”Tal y como están las cosas hoy, se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, ha sido una decisión general. También he entrenado a los mejores clubes del mundo”. Sin embargo, como buen apasionado del balón pie, no descarta que con el tiempo pueda replantearse la decisión y regresar al fútbol. ”Quizá podamos volver a hablar de ello dentro de unos meses”.

BREAKING: Jurgen Klopp has announced his retirement from football:

“As of today, that's it for me as a coach… I didn't quit on a whim, but it was a general decision. I've also coached the best clubs in the world."

Thank you, Jurgen ?? pic.twitter.com/mKi6UCuPDw

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) July 31, 2024