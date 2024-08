El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 1 de agosto de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Si algo no funciono, siempre puedes volver a intentarlo. ¿Quien sabe? Quizá el resultado supere tu meta objetivo inicial. Sea como sea, no desistas de lo que te has propuesto, a menos que te des cuenta que no es para ti. Sólo tú sabes que quieres, pero igual tu obligación es averiguar hasta que punto te conviene.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Tauro

Puedes tener una gran meta, eres un soñador y cuando quieres algo no descansas hasta lograrlo, de eso no hay duda, nadie es tan perseverante como tú, Tauro. Visualiza y piensa en grande, pero organízate y crea un plan de acción, porque sin plan no hay logros y sin logros no hay satisfacción. Por cierto, entre más fácil el plan, más fácil será.

Géminis

La cima del éxito laboral se puede alcanzar, pero para lograrlo el trabajo debe ser continuo. Si llegaste adonde querías ¡felicidades! Pero allí no termina todo. Tienes que medir tus resultados, fijarte nuevas metas, moverte y evolucionar, crecer más y más, incluso más allá del que crees que es tu límite.

Cáncer

Hay ciertas fallas en cómo has manejado las cosas, pero nada que no puedas manejar, sin embargo debes hacerlo con cuidado. Ten presente que ahora hay otras personas involucradas y afectadas y cada paso que des podría afectarlas aún más. Dejar pasar más tiempo podría complicar todo. No importa cuanto tengas que hacer para lograr tu estabilidad, así implique más esfuerzo del que pensabas.

Leo

No quieres arriesgar y eso está bien. Puedes trabajar con lo que tienes e ir poco a poco, a tu ritmo. Si hay obstáculos, los resuelves. Nada de adelantarse a los hechos y mucho menos de estresarse. Dale a cada cosa su momento y la importancia que se merece, no permitas que tu mente sobredimensione lo que sucede.

Virgo

Adaptarte es tu única opción. Quieres que hayan cambios radicales, cuando en realidad quien tiene que cambiar eres tú. A veces no queremos hacer las cosas, pero hay que hacerlas y si te resistes corres nos quedarte atrás. Comienza con pequeños cambios, uno conducirá a otro y hará el proceso más fácil de llevar.

Libra

Ser terco y obstinado hará que te quedes anclado en el mismo lugar, sin avanzar. Hoy la flexibilidad es la clave. Cede y deja que cada uno actúe como le parezca, cada cabeza es un mundo y de hecho, alguno que otro, puede hacerlo mucho mejor que tú. Que tu premisa sea jamás cortarle las alas a nadie.

Escorpio

Aléjate de personas envidiosas o complicadas. No necesitas esa energía. ¿Y que si no puedes evadirlas? Fácil, aprende a lidiar con ellas y simplemente no permitas que te afecten. Es más fácil decirlo que hacerlo, lo sabemos, pero es cuestión de proponértelo. Al principio puede ser complicado, pero con el tiempo y una vez que aprendas, lo aplicará a quien sea un obstáculo entre la vida que quieres llevar y tú.

Sagitario

Estás cansado y decepcionado de promesas incumplidas. Has creído en otros y ahora que te han fallado, no sabes que pensar. Te sientes paralizado, pero no puedes permitirte estar así por mucho tiempo más. Necesitas avanzar y para lograrlo no debes cargas mochilas emocionales.

Capricornio

Adáptate a esta nueva situación con gratitud, apertura y pensamientos positivos. Has escuchado el dicho que reza: Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Aplícalo. Por otro lado, es mucho más fácil de lo que parece. ¿Que pierdes con intentarlo?

Acuario

Hay competitividad mal sana y no sabes como lidiar con ella. La buena noticia es que no tienes que hacer nada y mucho menos involucrar jefes o superiores. Solo enfócate en hacer tu trabajo cada vez mejor y que los demás hagan lo que quieran. Claro, si se pasan de la raya, si tendrías que tomar medidas, pero antes de ejecutarlas tienes que evaluar hasta qué punto podrían irse en tu contra.

Piscis

Si apuestas en lo que crees por mucho que lo desees, siempre habrá riesgos. Pero si confías en esa meta no importa, sólo crea un plan, evalúa los obstáculos que podrían presentarse y que harías para superarlos y prepárate para avanzar. En el amor profundiza y descubre que sentimientos hay en ti que te impiden atraer o mantener una relación saludable.