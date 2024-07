“Que no se olvide que es el pueblo el que manda”, Antonio Díaz alzó la voz por Venezuela

Posteado en: Actualidad, Deportes, Presidenciales

El karateca Antonio Díaz alzó la voz este martes como lo han hecho muchos deportistas venezolanos, tras los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) a favor de Nicolás Maduro, por la elección presidencial del 28 de julio.

lapatilla.com

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

A través de su cuenta en X, recordó que el pueblo es el que manda en un territorio, por lo que las autoridades e instituciones deben velar por ellos.

“Que no se le olvide a nadie que es el pueblo el que manda, no un gobierno. Que no se le olvide a nadie a quién se deben las instituciones y los cuerpos de seguridad, porque es al pueblo, no a un gobierno. No hay peor ciego que el no quiere ver”, escribió.