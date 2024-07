Oficialistas agredieron a directora del Comando con Venezuela en Calabozo (VIDEO)

El coordinador estadal de Vente Venezuela en Guárico, Pedro de Mendonça, denunció la agresión que sufrió la directora del Comando de Campaña con Venezuela en el municipio Francisco de Miranda, quien fue golpeada por al menos 10 personas.

Así lo indicó a través de su cuenta en la red social Instagram, donde aseguró que el hecho se suscitó cuando María Eugenia Blanco exigía que un testigo con su respectiva credencial del Consejo Nacional Electoral (CNE) ingresará al centro de votación Elena de Chávez en la población de Calabozo.

“Cuando me disponía a hablar con la coordinadora del CNE dispuesta en este centro para que se hiciera la ley, me agarraron la credencial personas de la cola, del oficialismo, y me dijeron ‘deja que ese peo no es tuyo’. Me golpearon brutalmente más de 10 personas, siento dolor en mi cuerpo”, aseguró Blanco, mostrando la credencial rota, al igual que sus lentes de uso personal.

Asimismo, dijo que este tipo de atropellos se registraron en otros centros de la localidad guariqueña.

Ambos representantes de la tolda política se acercaron a la sede del Cicpc de la entidad para realizar la denuncia correspondiente y se logre castigar a los agresores.