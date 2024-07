Impiden entrada a miembros de mesa principales en un colegio de Araure: solo ingresaron miembros accidentales designados por el CNE

Usuaria denunció a través de su cuenta en X (antes Twitter) que en el centro de votación de Araure donde le corresponde ser miembro de mesa principal, impiden el ingreso de los miembros de mesa principales y solo permitieron a los miembros accidentales elegidos por la coordinadora del CNE.

Por lapatilla.com

“Estoy en las afueras del centro de votación donde me tocó ser miembro de mesa principal y la coordinadora del CNE no me quiere dejar ingresar al centro, TIENEN DENTRO SOLO MIEMBROS ACCIDENTALES ELEGIDOS POR ELLOS MISMOS”, denunció.