Felipe Mujica: Las elecciones son una oportunidad para salir del peor gobierno de nuestra historia

El partido Movimiento al Socialismo (MAS), pese a no formar parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), es una de las organizaciones políticas que respalda la candidatura presidencial de Edmundo González de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. En este sentido, desde lapatilla.com entrevistamos a su secretario general, Felipe Mujica.

Víctor Federico González // Corresponsalía lapatilla.com

En el MAS consideran los próximos comicios como una “oportunidad de poder producir el cambio que Venezuela necesita, que permita que salgamos del peor gobierno de nuestra historia, y que a partir de allí podamos construir un país en donde lo que prive sea el ejercicio de los derechos democráticos, constitucionales, que haya plena libertad y que haya también la posibilidad de poder recuperar la economía, el salario, la posibilidad de que los venezolanos vivamos como se vive en cualquier país moderno del mundo”.

“Un país en el que cada quien trabaje, se le paga su salario y hace con sus reales lo que le da la gana, sin necesidad de estar dependiendo de los bonos, de la bolsa Clap, que son mecanismos de control social que el Gobierno utiliza de manera permanente. Esa oportunidad (el 28 de julio) depende básicamente de que los sectores opositores continúen la ruta que están colocado, que es la ruta electoral”, agregó.

Sobre el clima político en la actual coyuntura, precisó que aprecia “un nivel de participación muy amplio”, al tiempo que manifestó que existe la disposición del electorado en votar por la opción del abanderado de la líder opositora María Corina Machado, de acuerdo con lo que ha podido constatar de “manera directa” y según lo que dicen las diferentes encuestas.

Según Mujica, el clima de persecución, violencia y hostigamiento promovido por el régimen de Nicolas Maduro, “busca lo que en el pasado conseguían. Como el país cambió y sustituyó la abstención por el voto, entonces ellos no tienen forma ni manera de poder llevar el país a la abstención. Entonces están en ese nivel de provocación permanente para tratar de ver en qué momento alguien dice ‘bueno, en estas condiciones yo no voto’, que fue lo que ocurrió en el pasado. Eso no está planteado, por lo menos hasta ahora en ningún sector de la oposición”.

“La respuesta ha sido ‘hagas lo que hagas, nosotros vamos a votar’. Y eso, por supuesto, lo que indica claramente es que los que están haciendo los desafueros, las barbaridades y todo ese tipo de cosas, lo están haciendo porque saben que están perdidos, y entonces al hacerlas andan buscando desesperadamente una respuesta que el país no les va a dar, que es lo que ellos pretenden, que es que el país coge el camino de la abstención y eso no está planteado”, expresó el dirigente político.

Arbitrariedades y legitimidad del proceso

En relación a los retos que enfrenta el MAS, argumentó “nos quitaron la tarjeta, es una arbitrariedad. Ellos no tenían control sobre lo que el MAS iba a hacer, no hay ninguna razón legal, no nos han dado respuesta a pesar de todas las cartas que hemos presentado ante el CNE y esa carencia de respuesta se debe a que precisamente no tiene ninguna explicación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos frente a esto? Bueno, independientemente de que el MAS no tenga la tarjeta, nosotros llamamos a votar por cualquiera de las tres tarjetas que están apoyando a Edmundo González y estamos haciendo campaña en todo el país, recorriendo todos los municipios que sean posibles para propiciar, para ayudar a que el Edmundo tenga la mayor votación y a que se resuelva de manera correcta lo que tiene que ver con la maquinaria electoral”.

Al ser consultado sobre la transparencia y la legitimidad del sistema electoral venezolano, consideró que “hasta ahora todo indica que si nosotros logramos tener testigos en todas las mesas, testigos en los centros de votación, que los miembros de mesa estén presentes, que se cumpla lo que hemos dicho”.

Reiteró que es importante garantizar que haya gente en los centros y en las mesas para poder recoger el instrumento final, que es el acta. “Hay un viejo dicho que dice ‘acta mata votos’. Entonces eso hay que cumplirlo y frente a eso, la posibilidad de que alguien invente algo”.

A su juicio, para tener verdaderas elecciones transparentes y equilibradas habría que estar en una situación totalmente distinta a la que vive el país. “Estamos yendo a un proceso electoral anómalo, no hay ninguna experiencia anterior que se parezca a esto y lo que estamos diciendo es que, a pesar de que sea así, hay que participar y asistir”.

Considera que para que haya equilibrio y transparencia en el proceso electoral, tendría que evitarse la judicialización de los partidos, la eliminación de tarjetas, procesos electorales de apenas tres semanas.

Posible triunfo opositor

En relación a un posible triunfo de la candidatura de Edmundo González el próximo 28 de julio, presume que los próximos meses, hasta que asuma la presidencia en enero de 2025, tiene que ser un periodo de diálogo, negociación y construcción de la transición, porque la transición no se puede decretar. “La transición hay que construirla día a día y momento a momento. Todo eso hay que hacerlo”.

Destacó que no es normal en Venezuela que exista una brecha tan larga entre el proceso electoral y la juramentación, ya que los procesos presidenciales normalmente han sido convocados el primer domingo de diciembre y la juramentación del presidente electo es el primer domingo del mes de enero.

“Es decir, que la convivencia entre el presidente electo y el presidente de ejercicio era apenas de un mes y era el mes de diciembre. Ahora eso lo prorrogaron a seis meses, y esos son seis meses de negociación política, de diálogo y, por supuesto, de construcción de lo que es la transición. No pueden ser seis meses de puñetazos y de golpes y batazos, porque eso no nos va a llevar a ninguna parte. Tienen que ser seis meses de diálogo y de búsqueda de soluciones”, enfatizó.

Para Mujica, el reconocer o no los resultados por parte del régimen de Maduro, se trata de un hecho de fuerza. “La vida indica que es distinto. Aquí, por ejemplo, se decía que Pinochet no iba a reconocer el triunfo de Patricio Aylwin. Aquí en Venezuela ha habido procesos, el de Pérez Jiménez en 1957, que terminó en un proceso electoral donde Pérez Jiménez no fue el que reconoció, tuvo que entregar el mando producto del desastre que montó con el desbarajuste electoral que diseñó en ese momento. Entonces, el problema es si reconoce o no reconoce, es un problema de fuerza, es un problema de política”.

Dijo que si el oficialismo sabe que está en franca minoría, que además de eso hay fuerzas que están a su lado, que no lo van a acompañar en ese desafuero, seguramente no le queda más que reconocer el triunfo de Edmundo González.

“Ahora, eso también pasa porque de este lado hay garantías que permitan que ellos no puedan argumentar de que los van a meter presos (…) sino que se diga claramente, vamos a dialogar, vamos a construir lo que viene y este gobierno va a ser distinto al que teníamos”.

Finalmente, aseveró que independientemente de los resultados electorales, la oposición venezolana deberá seguir construyendo un país donde haya un amplio sector que pueda actuar de manera unitaria, que coloque como factor principal, no los intereses partidistas ni los intereses personales, sino los intereses por Venezuela.

“Esa nueva convocatoria al país es para que vea que lo que viene es un país donde vamos a reconstruir la economía, garantizar el salario, reactivar el sistema financiero, donde vamos a resolver que haya la posibilidad de que el crédito permita que la gente pueda comprar neveras, lavadoras, casas, apartamentos, carros, que busquemos y garanticemos que los 7 millones de venezolanos que están afuera regresen y entre los 32 millones de venezolanos podamos construir el país que queremos”.