Bill Gates le pone fecha al nuevo y escalofriante paso que dará la inteligencia artificial

Bill Gates es una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos. Fundador de Microsoft, filántropo y responsable, en gran parte, de los avances de la inteligencia artificial, es una voz más que autorizada para hablar del tema y, cada vez que lo hace, entrega importantes argumentos que dejan ver su postura sobre el desarrollo de esta tecnología y sus avances en el mundo.

Por Semana

Precisamente, en su última intervención en el pódcast Next Big Idea Club, el genio detrás de las famosas ventanas aclaró que, pese a lo que tanto se temía, la inteligencia artificial ha demostrado que no puede superar a los humanos porque simplemente está entrenada con conocimientos que se le han entregado y con los cuales no puede hacer más que repetirlos.

Es claro en señalar que esta automatización de procesos sí puede llegar a ahorrar tiempo y recursos, pero siempre tendrá que haber alguien que transmita ese conocimiento a ese tipo de tecnología para que sea realmente aplicada; además, resaltó su poder de transformación en diferentes ámbitos, lo cual habla muy bien de su rápida evolución.

Sin embargo, pese a esto y a que en el pasado cercano muchos líderes tecnológicos pidieron hacer una pausa para analizar lo que podría suceder con la inteligencia artificial, Gates ha sorprendido con sus últimas declaraciones, que invitan a crear un sistema de inteligencia mucho más poderoso que en verdad la haga más poderosa que la propia IA.

Para empezar, calificó a los actuales sistemas de inteligencia artificial como “no deterministas”, con lo cual se refería a que estos, por más que alguien lo desee, no podrán hacer algo inesperado porque la forma como adquieren el conocimiento no se los permite y porque no tienen algún tipo de consciencia que les permita actuar por sí mismos.

