Obama dice que “no hay lugar para la violencia” tras tiroteo en mitin de Trump. AFP

“No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué sucedió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con la civilidad y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación.”

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…

— Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024