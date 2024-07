Harry Kane: Sabemos lo que queremos y estamos cerca de lograrlo, sería increíble

Posteado en: Deportes, Titulares

Harry Kane, el goleador de la selección de Inglaterra, encara este miércoles la semifinal de la Eurocopa 2024 contra Países Bajos, a las puertas de una posible segunda final seguida del torneo, tras la alcanzada en 2021, que sería algo “increíble”, según declaró en la víspera del duelo en Dortmund, en la que minimiza la presión, asume las “expectativas” y advierte de la dificultad del encuentro.

“Las experiencias anteriores te ayudan. Tenemos muchos jugadores que han vivido grandes partidos internacionales y también grandes partidos en sus clubes. Intentas aprovechar toda esa experiencia para prepararte de la mejor forma posible y controlar los nervios y la emoción. Tenemos un objetivo, al que queremos ir y que creemos alcanzable”, expresó desde el escenario del encuentro de este miércoles.

“Paso a paso, nos hemos ido acercando al objetivo. Estamos ante un gran momento para alcanzar dos finales seguidas de la Eurocopa. Será un logro increíble. Tenemos la oportunidad”, continuó el delantero, goleador en 65 ocasiones en 95 partidos con la selección inglesa; una vez en Alemania 2024, entre las críticas hacia el juego inglés.

“No hemos hablado de la presión. Los más expertos saben qué es jugar para nuestra selección en torneos importantes. A medida que hemos ido mejorando en los torneos, las expectativas han ido aumentando. Y este no ha sido diferente”, valoró.

“La gente usará la presión de distintas formas; algunos como motivación para mejorar su juego y nivel y otros se centrarán en lo que tienen que hacer, sin pensar en ella. Sabemos lo que queremos lograr. Y estamos cerca de conseguirlo. Tenemos un partido muy importante. Tenemos que estar preparados. Y nos hemos preparado para ello. Nada cambia”, abundó.

Kane también destacó a los atacantes de Países Bajos, como Memphis Depay y Wout Weghorst. “Son dos delanteros totalmente diferentes. Juegue quien juegue, o si juegan los dos, aportarán características diferentes. Son dos delanteros muy buenos. Están jugando a un nivel muy, muy alto y si están en la semifinal es porque lo han hecho bien. Será una tarea difícil. Nos hemos estado preparando”, analizó el delantero del Bayern Múnich.

En el equipo alemán comparte vestuario y entrenamientos con Matthijs de Ligt, rival este miércoles en Dortmund. “No sé si va a ser titular o no, pero ya hemos tenido un montón de pugnas en los entrenamientos. Y no será distinto”, repasó Kane, que también se ha enfrentado en el pasado en Inglaterra a Virgil Van Dijk, defensa y capitán neerlandés.

“He jugado un montón de partidos difíciles y grandes encuentros contra él. A veces ha ganado él, otras yo. Será un partido duro. Me he preparado para hacerles la vida lo más difícil posible durante el partido. Seguro que él buscará lo mismo. Me gusta jugar contra los mejores del mundo. Por eso juegas al fútbol y quiere jugar estos partidos. Tengo ganas de que llegue el reto de este miércoles”, continuó el atacante, autor de un gol en la Eurocopa.

Fue en la prórroga de los octavos de final contra Eslovaquia. El definitivo 2-1. Fue preguntado por si es partidario de quitar ese tiempo extra en los próximos torneos. “No es algo que me compete a mí. Es una buena pregunta. No estoy muy seguro. Ha habido grandes momentos en la prórroga donde los equipos marcan gol como hizo España en el último minuto ante Alemania y otros en los que se ve a los dos equipos muy cansados”, repasó.

En el último partido, Jude Bellingham y Phil Foden jugaron más centrados en el campo, incluso este último participó de varias acciones en la creación.

“No me cambia mi juego. Sé que hay momentos en los que los dos pueden terminar en el centro. Como delantero tienes que intentar dejar el mayor espacio posible a tus centrocampistas. También hay otros momentos en los que arrastras a la defensa a otros espacios que no quieren. Mi juego va según evoluciona el partido siempre, qué necesita el equipo de mí. Pero este miércoles habrá momentos en los que tendré que ser más referencia y estar más en el área. Y otros en los que me iré en profundidad”, declaró.

EFE