Un avión entró en el ojo del huracán Beryl y capturó imágenes impresionantes (VIDEO)

Un avión logró adentrarse en el centro del huracán Beryl y capturó imágenes impresionantes que se han viralizado en internet y que muestran un área del fenómeno de relativa calma y claridad, rodeada por una pared de nubes densas y violenta que se conoce como el “muro del ojo”.

Por: El Diario NY

Las fotografías fueron recolectadas durante vuelos de investigación que también apoyan los esfuerzos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos para prever el comportamiento de las tormentas, según informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica en X.

Into the eye of Hurricane #Beryl!

This season is in full swing and WP-3D Orion #NOAA42 “Kermit” is gathering data for forecasters from @NHC_Atlantic. These flights also support @NOAA_AOML hurricane research.

Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecast & advisories. pic.twitter.com/Uvi4lacAvw

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) July 1, 2024