El País: Inhabilitados 10 alcaldes opositores en Venezuela después de mostrar su apoyo a Edmundo González

CNE, Destacados, Nacionales, Presidenciales

Diez alcaldes venezolanos electos amanecieron este jueves con la noticia de que fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por los siguientes 15 años, una sanción tomada por la Contraloría General de la República y cumplida de manera inmediata por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano electoral que también se encarga de organizar las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio. La medida se produce casi inmediatamente después de que estos ofrecieran respaldo público al candidato de consenso de la oposición, Edmundo González Urrutia, en sus recientes giras.

Por ALONSO MOLEIRO / elpais.com

Se trata de Heriberto Tapia, José Carrillo, Dilcia Rojas, Keiver Peña, Servando Godoy, Wilmer Delgado, Yohanthi Domínguez y Francisco Aguilar, pertenecientes al estado Trujillo, al suroeste del país, en los Andes venezolanos. También quedaron vetados Iraima Vásquez y José María Fermín en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Todos tienen militancia en partidos opositores al chavismo.

En la página web del CNE se observa una inscripción en la cual se asienta, sobre cada uno de ellos, que “presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional vigente”.“¿No es que no me tienen miedo? Qué manera de enterarme de una decisión que no pasó por ninguno de los canales regulares. ¡Una barbaridad!”, escribió en las redes el alcalde Heriberto Tapia, del municipio Motatán, en protesta, mostrando la captura de pantalla en la cual se informa sobre su veto.

¿No es que no me tienen miedo? Que manera de enterarme de una decisión que no pasó por ninguno de los canales regulares. ¡Una barbaridad! pic.twitter.com/K0AnCL1ulh — Heriberto Tapia (@heribertotapiaj) June 19, 2024

Mientras esto ocurría, el Fiscal General del régimen chavista, Tarek William Saab, asumió la responsabilidad y confirmó la detención e imputación de otros cinco activistas opositores vinculados a los partidos Vente Venezuela y Voluntad Popular, que tuvo lugar entre el fin de semana y el lunes pasado. Se sabe que algunos ya están internados en la Cárcel de El Helicoide, en Caracas. Se les acusa de “incitación al odio”.

Al referirse a uno de los dos casos abiertos, en su cuenta en la red social X, antes Twitter, Saab muestra el video de una manifestación de la oposición en la población costera de Maiquetía, cerca del aeropuerto internacional Simón Bolívar, Estado Vargas, se acerca a un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana, coreando la consigna “libertad”.

Saab argumenta que la manifestación, que no produjo ninguna consecuencia y no habría sido una noticia de no existir ahora detenidos, ingresó al puesto de control militar “mediante el uso de la fuerza, con la intención de crear lesiones a los efectivos del referido componente militar, manteniendo la zozobra y generando terror a los habitantes de la zona.”

“No olvidemos que crimen de odio es cualquier delito cometido con un sesgo o un prejuicio respecto a una persona por pertenecer a un grupo específico, como raza, nacionalidad, orientación sexual, género o creencia religiosa”, continuó razonando Saab, quien hizo en énfasis muy especial en que este tipo de conductas no se van a tolerar en absoluto en el país.

Las inhabilitaciones políticas se van convirtiendo en una medida muy habitual en la legalidad del chavismo, que ya tiene minadas amplias capas del elenco dirigente opositor con prohibiciones para optar a cargos públicos. El caso más conocido es el de María Corina Machado, hoy la política más popular de Venezuela, quien no pudo asumir su investidura como candidata presidencial pese a haber quedado electa en una consulta popular primaria abierta toda a la ciudadanía.

Hace unas semanas, también recayeron prohibiciones para optar a cargos públicos para Carlos Ocariz, dirigente nacional de Primero Justicia y exalcalde del Municipio Sucre, en Caracas; el diputado Tomás Guanipa, del mismo partido; Elías Sayegh, actual alcalde de El Hatillo, también en la capital; y José Fernández, exalcalde de Los Salias.

González Urrutia condenó la medida y expresó su respaldo: “La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio. Seguiremos luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente”. María Corina Machado también envió un mensaje al chavismo en las redes sociales: “Entiéndanlo: esto ya cambió. Los alcaldes, de todos los partidos, lo saben. Quien se oponga a este movimiento popular será realmente inhabilitado, por el pueblo”.

Entre tanto, González Urruita no querido adherirse a Maduro y a otros candidatos opositores acudieron este jueves a la CNE para firmar el acuerdo de “Reconocimiento de Resultados” de las elecciones. Maduro estuvo acompañado por Benjamín Rausseo, Antonio Ecarri, Daniel Cabellos, Luis Eduardo Martínez, José Brito, Claudio Fermín, Javier Bertucci y Enrique Márquez. En realidad, Edmundo González es el único candidato, a día de hoy, con posibilidades reales de vencer al presidente chavista.