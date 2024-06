Boris Izaguirre revela el número de mujeres con las que ha tenido relaciones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Boris Izaguirre ha sorprendido a sus fans al abrirse de par en par en el programa de entrevistas de Vicky Martín Berrocal. La diseñadora de moda andaluza invitó al presentador a su podcast A solas con… para poder conocer un poco más a la persona que se esconde tras el divertido colaborador de televisión.

Por La Vanguardia

A lo largo de la conversación, el escritor habló de todo tipo de tema. Borís explicó a su compañera que migrar fue la decisión más difícil de su vida y que fue muy doloroso dejar a su familia en Venezuela: ”Lo más duro fue decirle a mis padres y a mis hermanos que allí se terminaba todo. No paré de llorar porque me estaba dando cuenta de que rompía la idea que mis padres habían construido con mucho amor”.

El invitado se sintió tan cómodo que habló de algo que jamás había confesado en público: ”Yo no he terminado bachillerato. Hoy en día me cuesta un poco decirlo porque es verdad que hay mucha gente muy mediocre que avanza muchísimo en su vida, precisamente sin haber tenido una educación universitaria, y ejercen bien una profesión. Me arrepiento de estar en ese grupo de personas”.

En la conversación con la andaluza, Boris tocó también un tema muy jugoso para los espectadores: sus relaciones íntimas con mujeres. El entrevistado confesó que ha tenido sexo con tres mujeres en toda su vida: ”Han sido tres amigas maravillosas a las que les agradezco el esfuerzo. Una de ellas era hija de un famosísimo guerrero venezolano. A mí me fascina el concepto del hijo de’. Érika era divina, morena, con pelo afro. Yo vi que a ella le entusiasmaba mucho yo y dije pues vas a ser tú. Tú me vas a iniciar en algo que no me interesa, y así fue”.

