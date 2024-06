Supuesto error administrativo deja sin mención honorífica a estudiantes de Medicina de la UDO-Bolívar

Somosla91 es la promoción 91 de médicos cirujanos de la Universidad de Oriente (UDO) en Ciudad Bolívar, y a través de sus cuentas en redes sociales han denunciado una irregularidad que está afectando a tres estudiantes, los cuales están luchando contrarreloj ya que este viernes 21 de junio, será la imposición de medallas.

Por Pableysa Ostos/Corresponsalía lapatilla.com

Los afectados son Fabiana Arévalo, Pedro Tong y Rainelys Cruz. Esta última conversó con el equipo reporteril de lapatilla.com y explicó que debido a un “error administrativo” se les está negando el derecho a recibir mención honorífica en el acto de grado.

La joven detalló que el jueves 13 de junio por medio de la red social X, donde se encuentra la cuenta por la cual reciben la información de la universidad, se hicieron públicas las menciones honorificas (cuenta de la coordinación académica).

“Los tres quedamos asombrados, porque no salimos en ese listado y cumplimos con todos los requisitos de la normativa con respecto a las menciones honoríficas”.

“El día siguiente (14 de junio) acudimos al Decanato de nuestro núcleo, donde se nos informa que si no salimos es porque debe haber algo y se nos informa en control de estudios junto con coordinación académica, que nosotros aprobamos en reparación la materia de Ginecología y Obstetricia I, del 8vo semestre, los tres: Pedro Tong y mi persona, Rainelys Cruz, aprobada con 10 puntos en reparación, y Fabiana Arévalo con 9 puntos en reparación, cosa que no es así, es totalmente falso y no contamos con ningún medio para poder enterar esta situación, porque en nuestra página de estudiantes Siceudo no aparece reflejado si la materia fue aprobada en reparación o en final, y cuando solicitamos el récord académico a la universidad, tampoco se refleja la forma de aprobación”, sumó Cruz.

Pero la situación se ha tornado cada vez más complicada, los afectados describen que la coordinación académica del estado Bolívar se comunicó con la del estado Sucre, y les pidieron las actas y preactas de las notas de esa materia.

“Nosotros nos dirigimos al Departamento de Ginecología y Obstetricia, posteriormente nos acompaña control de estudio y coordinación académica, y se encontraron las preactas y la evaluación continua de la materia por parte del docente, donde queda demostrado que los tres pasamos la materia en final con 10 y 9 puntos, y no en reparación como lo arroja el sistema interno de la universidad o récord de grado, que solo puede ver la universidad”.

Aunque mostraron las pruebas que demuestra el error del sistema, presuntamente les dijeron que enviaran eso a la sede de Cumaná, pero sin garantías de corregir antes del acto.

“En vista de que la documentación no fue enviada el mismo viernes, decidimos dirigirnos a la sede de Cumaná. El lunes 17 de junio, en una reunión con el secretario general de la Universidad de Oriente y el jefe de control de estudios, a quienes les presentamos el caso nuevamente. Estos alegan que Decanato, núcleo Bolívar, hasta las 11:00 am del día lunes no había enviado ningún documento respecto a nuestro a caso y tampoco se han comunicado para obtener actualizaciones sobre el mismo”, denunciaron los afectados.

Según lo relatado por los afectados, las autoridades universitarias admitieron que no es la primera vez que esos casos suceden y no son corregidos.

“Nos informaron que todos los núcleos deben ofrecer una revisión de récord al momento de consignar papeles para el acto de grado, incluso al finalizar cada semestre también, caso que no sucede en la UDO Bolívar en donde se nos aclaró que este récord de grado no es de manejo para el estudiante y que no podemos revisarlo. La única manera en la que se nos dejó revisarlo fue con la aprobación del coordinador académico por nuestro caso”.

Hasta la fecha, los tres estudiantes siguen sin recibir respuesta. Es por ello que han acudido a las redes sociales y medios de comunicación como medida de presión para que su caso sea atendido.