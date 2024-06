“Nunca vi algo así”: Desesperación en el sur de Florida por las inundaciones y un pronóstico adverso

Aunque el sol asomó este viernes en zonas del sur del estado de Florida, los meteorólogos advirtieron a los habitantes que se prepararan para más inundaciones, ya que una perturbación tropical dejó hasta 50 centímetros de lluvia en partes del sur del estado y se espera que las condiciones empeoren el viernes.

Por La Nación

El desorganizado sistema de tormentas atravesaba Florida desde el Golfo de México aproximadamente al mismo tiempo que el inicio de la temporada de huracanes, a principios de junio, la cual se pronostica que este año será una de las más activas en años recientes, en medio de preocupaciones de que el cambio climático esté aumentando la intensidad de las tormentas.

Las autoridades advirtieron a los residentes no bajar la guardia, ya que las calles ahora inundadas pueden desencadenar una nueva ronda de inundaciones repentinas. “No se dejen engañar por el sol asomando entre las nubes”, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa el jueves en el centro de operaciones de emergencia del condado en Doral. “Hemos visto cielos despejados esta mañana, pero esperamos fuertes lluvias una vez más hoy”.

??Florida Seven million people remain under a flood watch across South Florida for what's forecast to be a third day of intense rainfall. Hence we can see some people's enjoying it around! #Rain #flood #florida #floodinflordia #america #foxweather pic.twitter.com/mEt7hsnsUF

— Sadia Akram (@sadia_akram01) June 13, 2024