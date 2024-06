La campaña de Biden le recuerda a Trump en su cumpleaños que es un “delincuente fracasado”

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La campaña de Biden deseó al expresidente Trump un feliz cumpleaños número 78 el viernes con una lista burlona de 78 “logros” que destacan sus problemas legales y algunos momentos controvertidos de su mandato.

Por The Hill

La lista incluía las múltiples condenas por delitos graves de Trump en Nueva York a fines del mes pasado, algunas de sus dificultades como propietario de un negocio, su manejo de la manifestación nacionalista blanca de Charlottesville, Virginia, en 2017, su llamado a la pena de muerte para los Cinco de Central Park, un video que publicó en las redes sociales que hacía referencia a un “Reich unificado”, su manejo de la pandemia de coronavirus, sus esfuerzos por revocar la Ley de Atención Médica Asequible y sus declaraciones atribuyéndose el mérito de poner fin a Roe v. Wade.

“Feliz cumpleaños, Donald. Eres un delincuente, un fracaso, un fraude y una amenaza para nuestra democracia, economía, derechos y futuro”, dijo en un comunicado el portavoz de la campaña de Biden, James Singer. “En nombre de Estados Unidos, nuestro primer regalo para su 79.º aniversario: asegurarnos de que nunca más vuelva a ser presidente”.

Trump celebrará su cumpleaños con una aparición en Florida en un evento del Club 47 USA en el Centro de Convenciones del Condado de Palm Beach. El grupo se describe a sí mismo como el club de partidarios de Trump más grande del país.

WATCH on @Morning_Joe: The Biden campaign wished Donald Trump (turning 78 today) a happy birthday, listing 78 things he did this year which included a bunch of felony convictions.

“Happy birthday Donald, you’re a crook, a failure, a fraud, and threat to democracy.” @Jemsinger pic.twitter.com/T45Csehyft

— Julia Hamelburg (@juliahamelburg) June 14, 2024