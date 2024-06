Nina León, una maracucha en el elenco de la serie por streaming “Los Elegidos”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Nina León es la madre de Juan y Santiago, dos de los discípulos de Jesús, en la serie independiente “Los Elegidos” (The Chosen) que ya estrenó su cuarta temporada

La serenidad que transmite Nina León, la venezolana que da vida a María Salomé en la serie The Chosen, poco tiene que ver con el torbellino femenino que es Salomé, la madre de Juan y Santiago, dos de los primeros escogidos por el Jesús de Nazaret para conformar sus 12 apóstoles.

Radicada en Texas desde 1996, esta economista egresada de la Universidad del Zulia se involucra en la serie por puro amor a la actuación, pues, en un principio, las posibilidades de que la serie pudiera superar la primera temporada, eran bastante escasas.

–¿Desde cuándo estás en la serie?

–Desde el capítulo cinco de la primera temporada. Mi primera audición fue para el papel de la Virgen María. Hice un par de videos y luego audicioné en persona con el director. Días más tarde, mi agente me llamó para decime que me ofrecían el papel de María Salomé y acepté.

–¿Una actuación más o alguna inclinación religiosa?

–Para los actores regionales esta producción representaba una gran oportunidad pues no siempre se presenta algo así. No estamos en Los Ángeles o New York, donde siempre hay una audición. Cuando me llegó la propuesta me interesó porque me pareció un proyecto lindo e innovador. Y sí, soy católica y eso está siempre presente en mí.

