Ronald Acuña Jr. se operará el próximo #4Jun en Los Ángeles

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ronald Acuña Jr. anunció que el próximo martes será intervenido quirúrgicamente de la lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió jugando para los Bravos de Atlanta ante los Piratas de Pittsburgh.

lapatilla.com

El jardinero venezolano informó que el doctor Neal ElAttrache estará a cargo de la operación y permanecerá mes y medio en Los Ángeles para comenzar la recuperación.

Acuña aprovechó para agradecer el respaldo recibido de sus compañeros, cuerpo técnico y seguidores tras la dolorosa lesión que lo alejará de las grandes ligas.

De esta manera, el último MVP de la Liga Nacional detalló el proceso al que se someterá para superar este duro problema físico.

WATCH: Ronald Acuña Jr. addresses the media for the first time since his season-ending injury

"The amount of support has been overwhelming. All that support finds me crying at home by myself… I feel like I'm the one letting everyone down."#Braves pic.twitter.com/SoUYZxTEI4

— Georgia Chambers (@itsgeorgiatv) May 30, 2024