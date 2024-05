Vocalista de Metallica revela que aún sufre pesadillas antes de iniciar giras con la mítica banda

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

James Hetfield, vocalista y cofundador de la legendaria banda de heavy metal Metallica, aseguró que aún sufre de pesadillas recurrentes antes de iniciar una gira musical, a pesar de llevar décadas en el negocio. En una reciente entrevista con The Metallica Report, compartió detalles sobre estas inquietantes experiencias oníricas que lo asaltan previo a salir de tour con la banda.

El músico de 59 años admitió que es algo habitual que lo aqueja cada vez que se prepara para una nueva serie de conciertos. “Lo normal es que comience a dudar de mí mismo. Me siento inseguro, pensando ‘Somos viejos, ya no podemos hacer esto’, y toda esa sarta de tonterías que uno se dice antes de enfrentar algo que realmente le importa”, expresó Hetfield.

Las pesadillas que lo agobian suelen seguir un patrón similar, en el que se encuentra solo y desamparado ante el inminente espectáculo. “Sueño que soy el único que se preocupa por lo que estamos haciendo. Llego al concierto y todos están holgazaneando. No encuentro mis cosas, ni la lista de canciones. El mástil de la guitarra es de goma y solo tiene dos cuerdas, ¿dónde está mi asistente? Y el cable de la guitarra no me permite acercarme al micrófono. Tonterías así”, detalló.

A pesar de la recurrencia de estos inquietantes escenarios mentales, Hetfield ha aprendido a lidiar con ellos a lo largo de su extensa trayectoria. “Eso tiene que suceder, y no me altero por ello. Acumulas ansiedad y no debes permitir que te domine, porque mantienes un equilibrio entre la ansiedad y la fe. Y tan pronto como subes al escenario, todo estará bien”, afirmó con convicción.

El vocalista no oculta estos sueños del resto de sus compañeros de banda, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo. “Tan pronto como los comparto con los otros chicos, ellos dicen: ‘Sí, pero yo tengo esto y aquello’. Es como si dijeran: ‘¿Oh, ok? ¡Quiero recuperar mis pesadillas!’”, bromeó Hetfield.

