La mitad de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie ya reniegan del apellido de su padre

A Vivienne, la menor de los seis hijos de Brad Pitt (Oklahoma, 60 años) y Angelina Jolie (California, 48 años) ?junto con su mellizo, Knox?, le encantan los musicales y las películas. Tenía cuatro años cuando debutó en la gran pantalla interpretando a la princesa Aurora en la película Maléfica, protagonizada por su madre, y ahora que ha cumplido los 15 ha sido también Jolie la que la ha contratado como asistente para la adaptación musical de Broadway de The Outsiders, producida por ella. Al formar parte del equipo, Vivienne aparece en los folletos, pero ha llamado la atención un detalle: su apellido figura como Jolie, en vez de como Jolie-Pitt, que era su apellido hasta ahora.

Se desconoce todavía si este cambio de apellido se ha oficializado a nivel legal o es todavía solo una elección profesional, pero este gesto de la más pequeña de la familia sigue la misma estela de otros hermanos que ya tomaron la decisión de renegar del apellido de su padre antes que ella. Zahara, de 19 años, fue admitida el año pasado en la hermandad Alpha Kappa Alpha del Spelman College de Atlanta, donde ha comenzado sus estudios universitarios. “Mi nombre es Zahara Marley Jolie”, dijo cuando se presentó delante de sus compañeros subida a un escenario, según se ve en varios vídeos. Ella también omitía el Pitt, algo que no pasó desapercibido para los usuarios.

Los aparentes cambios de nombre de Vivienne y Zahara se producen después de años de tensión en la relación de Pitt con sus hijos, más todavía desde que Jolie solicitó en 2016 el divorcio —que aún no ha terminado— y la custodia exclusiva de los seis (Maddox, de 22 años; Pax, de 20; Zahara, de 19; Shiloh, de 18; y Vivienne y Knox, de 15). En agosto de 2022, una fuente cercana a Pitt le dijo a People que el actor esperaba poder llevarse mejor con sus hijos pronto. “Ha sido una situación triste durante años. Desde que Angelina solicitó el divorcio, Brad se ha centrado en tener la mejor relación posible con sus hijos. Ha sido muy difícil para él. Muchas veces, ha habido largos intervalos en los que no vio a los niños en absoluto”, decía esta fuente. “Echa de menos a los niños cuando no los ve. Todavía tiene muchas cosas buenas en su vida. Tiene una actitud positiva. Cree que llegará un momento en el que volverá a tener una gran relación con sus hijos”, añadía.

Jolie solicitó el divorcio después de un incidente en un vuelo privado en septiembre de 2016. Los documentos judiciales, obtenidos por The New York Times, afirmaban que Pitt “estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara” y “agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió”. La demanda también señala que, en un momento dado, “vertió cerveza sobre Jolie; en otro, vertió cerveza y vino tinto sobre los niños”. Pitt negó vehementemente las acusaciones en ese momento, y nunca fue acusado después de una investigación del FBI que concluyó con su absolución sin cargos. El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles también concluyó su investigación sobre el incidente sin hallazgos de abuso. Aun así, el mayor de los seis hijos, Maddox ?que trabajó con su padre en la película Guerra mundial Z—, declaró en el juicio contra el actor en 2021 dando la razón a Jolie. Fue entonces cuando se supo que él ya no usa Pitt en los documentos que no son legales y en su lugar emplea solo Jolie, y que tiene la intención de cambiar legalmente su apellido.

Pax, que se sepa, no ha dado todavía señales de cambiarse el apellido, pero no sería de extrañar después de que el año pasado se filtrase un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, privada, durante el Día del Padre de 2020, donde reprochaba a su padre haber convertido la vida de la familia “en un infierno”: “¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo con tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de verlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día”, escribía.

