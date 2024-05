Dos sirios que vivían en Venezuela fueron detenidos en Texas por este motivo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) arrestó a 31 inmigrantes ilegales por allanamiento de morada en Normandía, condado de Maverick, incluyendo dos sirios que vivían en Venezuela.

Por EVTV Online

Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas – Región Sur, detalló que entre los detenidos hay 18 hombres y 13 mujeres de Colombia, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Perú, Honduras, Venezuela, República Dominicana y Siria.

Olivarez añadió que todos los inmigrantes fueron transportados y encarcelados en el Centro de Procesamiento de Val Verde.

Los dos sirios explicaron en un video publicado por Olivarez cómo viajaron a los Estados Unidos y cuánto pagaron para cruzar la frontera.

????? ??? ??????? ??? ?????? ????????? ?? ???????? ??????#WATCH as both males explain how they traveled to the US & how much they paid to cross the border.

5/29: @TxDPS arrested 31 illegal immigrants for criminal trespass in… pic.twitter.com/rRRN0dM7ik

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) May 29, 2024