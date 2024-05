Edmundo González desafía a “Er’ Conde”: Allá voy a estar en La Vega (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El candidato presidencial unitario, Edmundo González Urrutia, se reunió este viernes con líderes sociales de Caracas en El Cementerio, en la parroquia Santa Rosalía, al suroeste de la ciudad capital.

En su encuentro, el abanderado opositor escuchó a dirigentes comunitarios de diversos sectores de Caracas, como Catia y La Vega, quienes manifestaron su disposición a trabajar para defender los votos en las elecciones del 28 de julio.

González Urrutia afirmó que desea una Venezuela «sin violencia, un país en el que se pueda dormir en paz, un país en el que no se tenga que acudir a la miseria, a la dádiva. Nosotros queremos un nuevo país, construir una sociedad de todos, una sociedad solidaria, esa es la Venezuela que queremos, una Venezuela de emprendedores, una Venezuela donde se viva en paz, donde el adversario no sea visto como enemigo, con un presidente que no nos insulte, que no nos pegue gritos, que no nos amenace».

#ÚLTIMAHORA Edmundo González instó a Benjamín Rausseo a que se prepare para retirarse porque visitará La Vega próximamente: “Allá voy a estar” https://t.co/ghtcd1ivwK pic.twitter.com/8bEvWUc7sX — Monitoreamos (@monitoreamos) May 24, 2024

Durante su discurso, Edmundo González se refirió a las declaraciones del humorista Benjamín Rausseo, quien prometió que retirará su candidatura si el candidato opositor visitaba La Vega.

