VIRAL: Se examinó la vista, el oculista le preguntó si tenía novio y el motivo la dejó en shock

En redes sociales como X (anteriormente conocida como Twitter), las historias y situaciones personales que son narradas en unas pocas líneas son “moneda corriente” y, la mayoría de ellas, logran alcanzar una popularidad masiva gracias a su contenido bizarro o desopilante. Este fue el caso de una joven que contó que se hizo examinar la vista y el oculista le preguntó si tenía novio por un motivo que la descolocó.

La autora del posteo compartió la insólita anécdota en X y, como sucede con todas las situaciones llamativas que se publican en aquella red social, recolectó una gran cantidad de Me gusta, causando furor entre los demás usuarios y una “catarata” de comentarios.

La visita al oculista que tomó un giro inesperado

Resulta que la usuaria de X @M85Yeisi, contó que fue a examinarse la vista con el oftalmólogo y, lo que supuestamente era un examen de rutina, terminó siendo un episodio desopilante.

“Hoy después de mi examen de la vista el señor me pide mis datos, y al terminar me pregunta: “Y, ¿tienes novio?”, comenzó relatando la joven, quien respondió que no. Sin embargo, lo que tomó por sorpresa a la joven no fue la pregunta en sí que le hizo el oculista, sino más bien el motivo de la misma. “Menos mal, porque te pasa por el frente con la otra y no te das cuenta”, respondió el oftalmólogo con una honestidad brutal.

Hoy después de mi examen de la vista el señor me pide mis datos, y al terminar me pregunta: ¿y tienes novio?

Yo le digo no . Y me responde «Menos mal porque te pasa por el frente con la otra y no te das cuenta » y yo ?? — Yeisi (@M85Yeisi) May 10, 2024

