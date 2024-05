Víctimas de terrible accidente en Florida serían trabajadores migrantes de una granja agrícola (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un accidente de varios vehículos en Florida que involucró a un autobús que se cree que transportaba “trabajadores inmigrantes” mató a ocho personas y dejó a otras 45 heridas el martes, dijo la policía.

Por New York Post

La Patrulla de Caminos de Florida dijo que un autobús escolar que transportaba a 53 personas estuvo involucrado en el accidente fatal en State Road 40 en el condado de Marion alrededor de las 6:30 am.

El autobús transportaba a trabajadores inmigrantes que se dirigían a una granja de sandías, dijo la policía, y los funcionarios de las Escuelas Públicas del Condado de Marion confirmaron que ningún estudiante estuvo involucrado en el accidente.

Los heridos fueron trasladados en otro autobús escolar, ocho de ellos se encuentran en estado crítico y los otros 37 sufrieron heridas que no ponen en peligro sus vidas, informa WCJB.

