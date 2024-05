“Vamos a ganar y prevalecer”: Así fue la participación de María Corina Machado y Edmundo González en el Consejo de las Américas

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La líder venezolana María Corina Machado y el candidato presidencial unitario Edmundo González participaron este miércoles en una sesión en el America Society/Council of the Americas para hablar sobre los retos que se avecinan para Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

lapatilla.com

«Tengo el gran honor de compartir esta batalla con una persona, un hombre fuerte y de una vida honorable como lo es Edmundo González, alguien en quién la gente puede confiar y es por eso que pueden ver que solo en cuestión de días él ha recibido este enorme apoyo. Estamos trabajando juntos, conscientes de los retos a los que nos enfrentamos, pero yo confío en la gente venezolana y se que vamos a prevalecer», aseguró María Corina durante su intervención.

Asimismo, Machado agradeció al Consejo de las Américas y la Sociedad Americana por el permanente apoyo a la causa democrática en Venezuela y destacó la oportunidad como “única para nosotros porque queremos transmitir un mensaje de esperanza y de lucha, después de 25 años de destrucción en Venezuela. Es una oportunidad única, una oportunidad real para el cambio y la democratización de nuestro país; en 80 días, el 28 de Julio, los venezolanos tendrán el derecho de votar bajo circunstancias muy difíciles, claramente no son elecciones justas y libres, pero estamos luchando por nuestro derecho a escoger. Lo que les quiero decir es que, este momento es diferente a los anteriores, ahora tenemos un liderazgo legitimado, tenemos un candidato con el apoyo de los venezolanos y de todos los partidos políticos –partidos políticos democráticos-, tenemos un movimiento gigante que está creciendo y creciendo, que tiene el apoyo de más del 80%”.

En este sentido, Edmundo González añadió “ste es un tiempo muy complejo para los venezolanos, esta situación, no solo económica, no solo políticamente hablando, pero también social y humanitariamente compleja. En este momento estamos muy esperanzados, no solo optimistas, pero esperanzados en ganar la reestructuración de nuestra democracia, la reconstrucción de nuestra economía y estamos muy esperanzados de que ustedes y la audiencia puedan escuchar la voz de dos venezolanos, una es la líder de la oposición y el otro es el candidato presidencial que fue escogido por todos los partidos políticos de la Plataforma Unitaria”.

Estamos trabajando juntos y conocemos los retos que enfrentamos, pero sobre todo tenemos una enorme confianza en los venezolanos. Vamos a ganar y a prevalecer. ?? Agradecidos con @ASCOA por la oportunidad de hablar de los retos democráticos en nuestro país. @EdmundoGU… pic.twitter.com/uE6epVGw4Z — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 8, 2024

María Corina Machado reiteró la importancia de esta elección presidencial “diría que el mundo necesita entender cómo el resultado de esta elección va a impactar no solo a Venezuela, sino también a Latinoamérica y también a todo el hemisferio”.

Para concluir ambos expresaron la importancia de lo que ocurre en Venezuela y lo que significa la elección presidencial del próximo 28 de julio, “lo que estamos viviendo en Venezuela es único. Quiero transmitirle a cada persona que me está escuchando que esto va más allá de un proceso electoral. Esto se ha convertido en una lucha existencial, hasta en una spiritual y eso es porqué estamos viendo gente deseando hacer cosas que nunca habían sido capaces de hacer, y esa fuerza que está día a día es inmensa. Estamos organizando miles, miles y miles de personas alrededor del país. Tengo el gran honor de compartir esta batalla con una persona, un hombre fuerte y de una vida honorable como lo es Edmundo González, alguien en quién la gente puede confiar y es por eso que pueden ver que solo en cuestión de días él ha recibido este enorme apoyo. Estamos trabajando juntos, estamos conscientes de los retos a los que nos enfrentamos, pero yo confío en la gente venezolana y se que vamos a prevalecer” enfatizó María Corina.

Mientras que, Edmundo González aseguró “permíteme serte franco, yo nunca he estado involucrado en una campaña política, nunca me he postulado para ninguna candidatura, pero lo que estoy viendo aquí, lo que estoy percibiendo es el entusiasmo de la gente por participar el día de la elección. Esta mañana recibimos algunas delegaciones y organizaciones del centro del espectro político, de la izquierda del espectro político y están muy motivados y deseosos de apoyarnos con su organización para formar una coalición en apoyo a la candidatura de María Corina”.

A continuación para ver la intervención completa: