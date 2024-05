Inundaciones en Brasil: Papá Francisco, Elon Musk y otros personajes que donaron a los damnificados

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Vinicius Jr, Neymar, Endrick: estrellas del fútbol brasileño se movilizaron para ayudar a las víctimas de las graves inundaciones en el sureño estado de Rio Grande do Sul, cuyos grandes equipos, Gremio e Internacional, se vieron afectados con sus instalaciones inundadas.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) creó una plataforma para hacer donaciones a las personas afectadas, campaña en la que además de los jugadores citados participan Danilo y el seleccionador, Dorival Junior, animando en sus redes sociales a la población a colaborar.

Given the terrible flooding in Rio Grande do Sul, @Starlink will donate 1000 terminals to emergency responders and make usage for all terminals in the region free until the region has recovered.

I hope the best for the people of Brazil. pic.twitter.com/NK6kjz7Iag

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2024