Aviones de la Marina de EEUU realizarán sobrevuelo coordinado sobre Georgetown y zonas aledañas en Guyana

Este jueves 9 de mayo, aviones de la Marina de Estados Unidos realizarán un sobrevuelo coordinado sobre Georgetown y zonas aledañas en Guyana.

Por lapatilla.com

La información la dio a conocer la Embajada de Estados Unidos en Guyana mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter).

“Hoy, a las 2:00 pm, con la colaboración y aprobación del Gobierno de Guyana, dos aviones de la Marina estadounidense, F/A-18F Super Hornets, embarcados en el USS George Washington, realizarán un sobrevuelo coordinado y aprobado por el GDF sobre Georgetown y sus zonas aledañas”, indicaron.

