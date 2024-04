María Corina Machado sobre reunión con Manuel Rosales: Logremos darle la cara y responderle al país

Posteado en: Destacados, Elecciones, Nacionales

Hasta el día lunes 25 de marzo, 10 candidatos (contando a Maduro) se inscribieron para competir en los comicios presidenciales de Venezuela, según cifras proporcionadas por el presidente del CNE afecto al régimen, Elvis Amoroso.

Por: NTN24

La profesora Corina Yoris, de esta manera, candidata promovida por la líder de oposición, María Corina Machado, en vista de que la dictadura mantiene la inhabilitación política sobre la ganadora de las primarias venezolanas, quedó fuera de la postulación por “decisión” del CNE.

Quien sí se inscribió, a última hora, fue el excandidato presidencial y actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, con el respaldo del partido Un Nuevo Tiempo, aunque hasta el día anterior este mantenía el apoyo a las decisiones de Machado.

A pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones, mucho se ha dicho acerca de las posibles alianzas de la oposición para hacer frente al jefe del régimen venezolano en dicha contienda.

Concerniente al tema, María Corina Machado ofreció una entrevista en el programa La Tarde de NTN24.

"Le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme y he pedido que sea una reunión en donde estén presentes los miembros de los distintos partidos que conforman la Plataforma Unitaria. Esto no se trata de dos dirigentes que se tienen que poner de acuerdo como… pic.twitter.com/mx9BoUxxLh — NTN24 (@NTN24) April 15, 2024

“En estos días se está decidiendo el futuro de Venezuela, hay que actuar con responsabilidad y transparencia frente al país. Lo cierto es que hay que buscar un acuerdo a la mayor brevedad para garantizar la unión de todos los venezolanos y la posibilidad de continuar nuestra lucha”, mencionó Machado en el canal de las Américas.

“La verdad es que yo no le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme. He pedido que en esta oportunidad estén presentes los miembros de los distintos partidos de la Plataforma Unitaria. La razón es muy clara, esto no se trata de dos dirigentes, esto no se puede hacer de espalda al país”, dijo la fundadora del movimiento político Vente Venezuela.

